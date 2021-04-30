В научном центре РАН в Красноярске прошли обыски

Сотрудники полиции провели обыски в научном центре Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Известно, что обыски в красноярском отделении РАН были связаны с приобретением научным центром сельскохозяйственной техники.

В красноярском центре РАН рассказали, что обыски для них стали полной неожиданностью.

Действия, которые происходили сегодня и оказавшиеся неожиданными для нас, правильно называются „Гласное оперативно-розыскное мероприятие обследования помещений, зданий сооружений, участков, местностей и транспортных средств“. Оно проводится в связи с тем, что в действиях должностных лиц могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных некой статьей. Речь идет о поставке сушилки зерновой шахтной модульной», — заявил руководитель группы научных коммуникаций КНЦ СО РАН Егор Задереев.

Он пояснил, что в 2020 году центр в рамках нацпроекта «Наука» центр закупил зерносушилку стоимостью в 6,9 млн руб. Однако, по словам Егора Задереева, у организации имеются все необходимые документы на технику, а сама зерносушилка находится в опытном хозяйстве НИИ сельского хозяйства, входящего в состав центра.

Кроме того, деньги, полученные по нацпроекту — целевые, за их расходованием пристально следит Министерство науки и образования.

В ходе оперативного мероприятия сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции посмотрели документацию, связанную с приобретением этой сушилки, опросили сотрудников, которые отвечают за заключение контрактов, оплату, приемку и другие формальные документы. И уехали. Никто не арестован, никаких дел не возбуждено. Деньги, которые выделяются по национальному проекту „Наука“ — целевые. На все полученные средства, было приобретено несколько десятков единиц разного оборудования разной стоимости, и один из этих приборов — зерновая сушилка. Причина пристального внимания именно к этой установке руководству центра не известна. Надеемся, что это обычное, пусть и неприятное, недоразумение», — отметил Егор Задереев.

Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук организован в 1978 г. В 1988 году преобразован в Красноярский научный центр Сибирского отделения Академии наук .