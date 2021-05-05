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Более 12 млрд рублей вложили в экологию предприятия Красноярского края

Более 12 млрд рублей вложили в экологию предприятия Красноярского края
Иллюстрация: pixabay.com

В 2020 году организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, потратили охрану окружающей среды 12201,8 миллиона рублей. В прошлом году сумма затрат была ниже - 6382 миллиона рублей.

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В основном, организации финансировали траты из собственных средств —  97,1% от общего объема затрат.
 
Кроме того, деньги выделил федеральный бюджет (2,7%), а также региональный и местный бюджеты (0,2%).
 
Больше всего финансов потратили на мероприятия, связанные с охраной атмосферного воздуха. Туда ушло 60,3% от общей суммы инвестиций. На обращение с отходами потратили 22,3%, а на охрану и рациональное использование водных ресурсов — 14,4%.
 
Организации вложили средства в оборудование, которое способствует сохранению экологии и окружающей среды.
 
Так, в прошлом году были введены в эксплуатацию установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, станции и другие сооружения для очистки сточных вод, водонаправляющие сооружения и дамбы-перемычки.
 
Наибольшая инвестиционная активность в сфере охраны окружающей среды наблюдалась по видам экономической деятельности организаций: «Обрабатывающие производства» — 56 % общего объема капитальных затрат («Производство металлургическое» — 53,7%), «Добыча полезных ископаемых» — 12,5% («Добыча нефти и природного газа» — 9,1%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 8,7%.
Автор: Юлия Тарабан
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