Более 12 млрд рублей вложили в экологию предприятия Красноярского края

В 2020 году организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, потратили охрану окружающей среды 12201,8 миллиона рублей. В прошлом году сумма затрат была ниже - 6382 миллиона рублей.

В основном, организации финансировали траты из собственных средств — 97,1% от общего объема затрат.

Кроме того, деньги выделил федеральный бюджет (2,7%), а также региональный и местный бюджеты (0,2%).

Больше всего финансов потратили на мероприятия, связанные с охраной атмосферного воздуха. Туда ушло 60,3% от общей суммы инвестиций. На обращение с отходами потратили 22,3%, а на охрану и рациональное использование водных ресурсов — 14,4%.

Организации вложили средства в оборудование, которое способствует сохранению экологии и окружающей среды.

Так, в прошлом году были введены в эксплуатацию установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, станции и другие сооружения для очистки сточных вод, водонаправляющие сооружения и дамбы-перемычки.

Наибольшая инвестиционная активность в сфере охраны окружающей среды наблюдалась по видам экономической деятельности организаций: «Обрабатывающие производства» — 56 % общего объема капитальных затрат («Производство металлургическое» — 53,7%), «Добыча полезных ископаемых» — 12,5% («Добыча нефти и природного газа» — 9,1%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 8,7%.