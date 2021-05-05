Где провести отпуск: жители Красноярского края выбирают путешествия по России и дачу

Служба исследований hh.ru выяснила, как соискатели из Красноярского края собираются провести свой отпуск. Самые популярные планы — поездки по России и дача.

Так, за путешествия внутри страны проголосовало 43% опрошенных, еще 30% выбрали отдых на даче.

В отпуске жители нашего края также будут заниматься бытовыми делами (28% опрошенных), релаксировать дома на диване, у компьютера или с книгой (22%).Чуть меньше (19%) соискателей решили пойти в поход или устроить себе пикник в пригороде.

Что касается заграничных поездок, то этот вариант отпуска не очень популярен у жителей Красноярского края — его выбрали лишь 14%. В основном, это маркетологи, представители сферы PR и рекламы (43%), а также IT-специалисты (30%).

По данным представителей hh.ru, большинство жителей нашего края (37%) готовы потратить на отпуск больше 50 тысяч рублей. У 32% соискателей бюджет скромнее — менее 40 тысяч рублей.

Кроме того, не всем жителям нашего региона бывает легко уйти в отпуск. Несмотря на то, что у большинства опрошенных соискателей (58%) никогда не возникало проблем с тем, чтобы получить законные выходные, некоторым все же пришлось столкнуться с трудностями.

Так, 25% опрошенных сообщили, что сложности были связаны с тем, что не на кого было оставить работу во время отпуска, 23% заявили, что им нельзя уйти в отпуск одновременно с другим коллегой: в банковской сфере эта доля составила 60%. 10% утверждают, что их не отпускало в отпуск руководство без определенной причины: эта доля выше среди соискателей из научно-образовательной сферы (19%).

А 5% уйти в отпуск помешала эпидемия коронавируса, причем чаще других такой ответ давали представители сферы «добыча сырья».

Как оказалось, не все жители нашего региона проводят отпускные дни, забыв о работе. Так, 70% опрошенных признались, что выполняют свои рабочие обязанности даже во время отпуска.

Никогда не приходится работать из отпуска только 30% респондентам: это представители банковской сфере и начинающие специалисты.

А вот регулярно разбавляют свой отдых работой маркетологи и рекламщики, а также работники научно-образовательной сферы и топ-менеджеры.