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Под Красноярском будут производить оборудование для металлургии

Новые корпуса «НПЦ Магнитной гидродинамики»
Новые корпуса «НПЦ Магнитной гидродинамики». Иллюстрация: krskstate.ru

Производство работает уже не первый год, но на арендованных площадях, которые сдерживают его рост. «Переезд» на новое место ожидается уже в этом году.

#НОВОСТИ
Компания «НПЦ Магнитной гидродинамики» планирует перенести производство под Красноярск – строительство новых корпусов предприятия ведется на границе с поселком Солонцы. Об этом рассказали в Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.
 
Как говорят в ведомстве, на эту площадку перенесут уже действующее производство, которое сейчас базируется на арендованных площадях. Благодаря этому шагу предприятие сможет увеличить мощности за счет установки нового оборудования.
 
Под Красноярском будут производить оборудование для металлургии 1
 
В линейке продукции, которую будет выпускать «НПЦ Магнитной гидродинамики» на новой площадке перемешиватели, миксеры и печи для металлургической промышленности. Помимо этого здесь будут делать электронагреватели, изделия из огнеупорных материалов и проволоку для авиационно-космической отрасли.
Продукция «Магнитной гидродинамики» превосходит зарубежные аналоги по сроку эксплуатации, качеству и характеристикам. Их продукцию используют по всему миру: с 2009 года МГД-перемешиватели под маркой Siber-Force поставляются на ведущие металлургические заводы (Hydro, Novelis, Sapa, Alcan и др.)», - рассказали в Минпроме.
Строительство новых цехов началось два года назад. Закончить его планируют уже в этом году. Каков объем инвестиций в проект и срок ожидаемый срок окупаемости, неизвестно.
 
По данным сервиса rusprofile.ru, за 2020 год выручка «НПЦ Магнитной гидродинамики» выросла почти на 125% и составила 814 млн рублей, а чистая прибыль увеличилась почти в 13 раз – до 181 млн рублей. Стоимость компании на конец 2020-го оценивалась в 312 млн рублей.
 
Основным учредителем «НПЦ Магнитной гидродинамики» является Виктор Тимофеев – напрямую он владеет 75%. Оставшиеся 25% принадлежат предприятию, собственником которого также является Тимофеев, - компании «Научно-инжиниринговый центр Тимофеева».
 
Автор: Евгений Волошинский
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