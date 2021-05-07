Под Красноярском будут производить оборудование для металлургии

Производство работает уже не первый год, но на арендованных площадях, которые сдерживают его рост. «Переезд» на новое место ожидается уже в этом году.

Компания «НПЦ Магнитной гидродинамики» планирует перенести производство под Красноярск – строительство новых корпусов предприятия ведется на границе с поселком Солонцы. Об этом рассказали в Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Как говорят в ведомстве, на эту площадку перенесут уже действующее производство, которое сейчас базируется на арендованных площадях. Благодаря этому шагу предприятие сможет увеличить мощности за счет установки нового оборудования.

В линейке продукции, которую будет выпускать «НПЦ Магнитной гидродинамики» на новой площадке перемешиватели, миксеры и печи для металлургической промышленности. Помимо этого здесь будут делать электронагреватели, изделия из огнеупорных материалов и проволоку для авиационно-космической отрасли.

Продукция «Магнитной гидродинамики» превосходит зарубежные аналоги по сроку эксплуатации, качеству и характеристикам. Их продукцию используют по всему миру: с 2009 года МГД-перемешиватели под маркой Siber-Force поставляются на ведущие металлургические заводы (Hydro, Novelis, Sapa, Alcan и др.)», - рассказали в Минпроме.

Строительство новых цехов началось два года назад. Закончить его планируют уже в этом году. Каков объем инвестиций в проект и срок ожидаемый срок окупаемости, неизвестно.

По данным сервиса rusprofile.ru, за 2020 год выручка «НПЦ Магнитной гидродинамики» выросла почти на 125% и составила 814 млн рублей, а чистая прибыль увеличилась почти в 13 раз – до 181 млн рублей. Стоимость компании на конец 2020-го оценивалась в 312 млн рублей.

Основным учредителем «НПЦ Магнитной гидродинамики» является Виктор Тимофеев – напрямую он владеет 75%. Оставшиеся 25% принадлежат предприятию, собственником которого также является Тимофеев, - компании «Научно-инжиниринговый центр Тимофеева».