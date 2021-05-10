«День Победы» перевели на языки коренных народов Севера

Книгу с переводами текста песни «День Победы» на языки коренных малочисленных народов Севера презентовали в Санкт-Петербурге. В ней – 50 оригинальных переводов на 34 языка, включая диалекты и говоры.

Над подготовкой издания работали около ста человек: авторов-переводчиков, экспертов, редакторов-носителей малочисленных языков, редакционной коллегии, исполнителей песни День Победы и песен военных лет на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это – один из просветительских проектов российской ассоциации КМНС и Проектного офиса развития Арктики.

Работа над изданием началась год назад, с объявления открытого конкурса на перевод песни «День победы» на языки северных народов. Большинство из них были выполнены не профессиональными переводчиками. Также в сборник вошли некоторые популярные песни о войне – «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «Алеша».