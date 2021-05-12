Губернатор Усс рассказал президенту Путину про «Енисейскую Сибирь» и метро

На встрече с главой государства руководитель Красноярского края поблагодарил Минобороны, рассказал о борьбе с лесными пожарами и попросил денег на строительство метро.

Встреча состоялась в Кремле 11 мая. В первую очередь губернатор отчитался от ситуации с коронавирусом, поблагодарив Минобороны за оперативное разворачивание полевого госпиталя в Северо-Енисейском районе, благодаря чему удалось купировать вспышку заболевания среди вахтовых работников компании «Полюс Золото». А также похвастался, что Красноярский край стал одним из 11 субъектов федерации, которые «смогли себе позволить» доплачивать врачам в «красной зоне» из регионального бюджета Что касается вакцинации, то к осени 2021 года губернатор рассчитывает, что прививку сделают 1,3 млн жителей края.

У нас есть свои проблемы, связанные с удалёнными территориями, поэтому с Михаилом Альбертовичем [Мурашко] мы договорились о поставках нам, так скажем, нестандартных видов вакцин, которые не требуют жёстких условий хранения, но в то же время срок их использования ограничен. Сам механизм этот отлажен», - заявил Александр Усс.

Сообщил губернатор и о сокращении госдолга, и о том, какой небывалый подъем переживает КИП «Енисейская Сибирь», который был одобрен президентом Путиным в 2018 году.

У нас стартовал целый ряд проектов: «Полюс-золото» – ЗИФ-5, Сырадасайское месторождение угля в Арктике, на Таймыре. Мы начали строительство Высокогорского моста к богатейшим месторождениям на правом берегу Енисея, причём начали эту стройку на год раньше. У нас есть основания полагать, что в 2023 году этот стратегический мост для нас будет введён. Естественно, «Восток Ойл» – это вообще без комментариев. И речь идёт не только о том, что это будет крупнейшая нефтегазоносная провинция мира, но, на мой взгляд, этот проект станет базой для фронтального подъёма экономики, коль скоро компания и менеджмент очень заинтересованно относятся к вовлечению в этот процесс других предприятий, находящихся на территории Красноярского края. Кооперация в области сервиса, машиностроения, образования отличает этот проект», - отчитался губернатор.

Также Александр Усс похвастался успехами в сельском хозяйстве, борьбе с криминалом в лесной отрасли и лесовосстановлении, а также поблагодарил президента за выделение пяти миллиардов рублей на создание лесопожарного центра.

120 единиц техники, шесть вертолётов. Я думаю, что к сезону мы полетим», - сообщил глава региона.

В финале встречи разговор коснулся развития различных видов транспорта: и создания хаба «Аэрофлота» на базе аэропорта Красноярск, и закладки двух речных судов для поездок по Енисею и, разумеется, метро. Александр Усс сообщил, что уже обсуждал тему выделения средств с министром строительства Маратом Хуснуллиным и подчеркнул, что это – проект не краевого уровня. Следовательно, регион рассчитывает на денежную помощь федерального центра в этом вопросе.