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Музыкальный фестиваль Юрия Башмета впервые пройдет в Красноярском крае

Музыкальный фестиваль Юрия Башмета впервые пройдет в Красноярском крае
Автор фото: A. Kazakov. Иллюстрация: rblogger.su

Музыкальный международный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет в городах края с 22 по 26 мая. Партнером события стала Красноярская краевая филармония.

#НОВОСТИ

Всего в программе семь концертов, два из них пройдут в Железногорске и Норильске. Жителям этих городов представят программу из сочинений Моцарта, Чайковского и современного композитора Кузьмы Бодрова. Он – постоянный участник фестивалей Башмета.

Сам же народный артист СССР выступит перед зрителями и в качестве дирижера, и в качестве солиста, вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде. Среди участников фестиваля – артисты Евгений Миронов, Полина Агуреева, музыканты Е Юн Чой (скрипка, Корея-Германия) и Ксения Башмет (фортепиано).

Как рассказал генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный, идея провести первый фестиваль Башмета в Сибири родилась из наблюдений за аналогичными мероприятиями в Сочи и Ярославле. Когда Юрию Абрамовичу предложили расширить географию Красноярском, он сразу же согласился.

Сам Юрий Башмет отмечает, что для него не имеет значения размер города или его статус.

Для меня важен каждый человек, который приходит в зал. Мне нужно его заразить любовью к тому, что мы делаем на сцене. Пробудить в нем эмоции, а тогда возникнут и интерес, и потребность приходить на концерты снова и снова. И я счастлив, что у нас появляется новый город, который во время фестиваля я смогу считать своим домом», - говорит музыкант.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте krasfil.ru и в кассах города.

 

Автор: Петр Савельев
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