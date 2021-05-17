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Негативные отзывы и плохая репутация: как жители Красноярска края выбирают работу

Негативные отзывы и плохая репутация: как жители Красноярска края выбирают работу
Иллюстрация: pixabay.com

Большинство соискателей края исследуют информацию о компании, когда рассматривают предложения о работе. Таких у нас в регионе 88%. И если находят что-то подозрительное — отказываются от оффера.

#НОВОСТИ

Самое просто, что выбирают соискатели, чтобы узнать о работодателе — отзывы бывших и нынешних сотрудников компании. Этот вариант, по данным компании hh.ru, используют 58% жителей нашего региона. При этом часто будущие и бывшие сотрудники общаются в социальных сетях.

На втором месте по популярности — проверка на судимость (32%). Соискатели могут найти компанию в картотеке арбитражных дел, это поможет узнать, с кем и как судится или судилась организация. 

Некоторые жители нашего региона предпочитают искать сведения о будущем работодателе на сайте ФНС, чтобы выяснить, не является ли компания банкротом (по 28%).

Среди других каналов, которые часто используют для сбора информации о работодателях - мониторинг специальных сервисов для проверки контрагентов, например, «Спарк», «Контур-фокус» и другие, а также поиск информации о проверках компании надзорными органами на сайте прокуратуры.

Реже всего соискатели пытаются узнать информацию о компании, в которой хотят работать, изучая вакансии предприятия на сайте hh.ru. Иногда смотрят публикации в СМИ, «черные списки» работодателей в интернете. Некоторые анонимно звонят в компанию, другие — пробуют себя в роли клиента.

Специалисты hh.ru отмечают, что отзывам сотрудников склонны доверять соискатели-женщины, тогда как соискатели-мужчины придают значение официальным документам и аналитике.

Негативные отзывы и проблемы с репутацией являются весомой причиной для отказа от трудоустройства или собеседования, 68% красноярцев подтвердили, что имеют подобный опыт.

Чаще всего интерес к работе теряют сотрудники из профсфер «маркетинг, реклама, PR», «искусство, развлечения, масс-медиа», «административный персонал», «управление персоналом, тренинги» и «высший менеджмент».

Но есть все же смельчаки — 26% соискателей из края соглашаются на трудоустройство в компании, несмотря на знание негативной информации о ней. Однако позже разочаровываются  - как правило, полученная информация подтверждается.

 

Автор: Юлия Тарабан
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