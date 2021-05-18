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В Красноярском крае стали чаще находить фальшивые доллары

В Красноярском крае стали чаще находить фальшивые доллары
Автор фото: pasja1000 . Иллюстрация: pixabay.com

За первые три месяца 2021 года банки Красноярского края выявили 66 поддельных купюр – как рублевых, так и долларовых. Причем количество фальшивых «баксов» увеличилось в 10 раз.

#НОВОСТИ

Как сообщила пресс-служба Красноярского отделения Банка России, в первом квартале 2021 года сотрудники банков региона обнаружили 45 поддельных российских банкнот и 21 фальшивую стодолларовую купюру. Годом ранее «липовых» соток было всего две. Среди поддельных российских купюр первое место – за пятитысячными банкнотами образца 1997 года, только 4 из 33 фальшивых пятитысячных копировали более позднюю модификацию 2010 года. А все тысячные купюры (10 штук) имитировали версию 2004 года. Удивительно, но встречаются и поддельные банкноты номиналом 100 и 50 рублей – таких обнаружили по одной.

Чаще фальшивые банкноты мошенники сбывают через небольшие магазины, торговые павильоны, автозаправки — предприятия, где нет специального оборудования для проверки денег и идет оживленная торговля. Важно, чтобы продавцы имели навыки определения подлинности банкнот. Их можно получить на бесплатных дистанционных курсах в Университете Банка России. Советую также жителям края скачать приложение «Банкноты Банка России», с помощью его подсказок можно самостоятельно определить подлинность любой российской банкноты», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Краевая полиция также напомнила, что не стоит обменивать валюту с рук, пусть даже и по более выгодному курсу и внимательно присматриваться к наличным деньгам на рынках. И ни в коем случае не пытаться сбыть обнаруженную фальшивку: это преступление, предусмотренное 186 статьей УК РФ. Максимальное наказание по ней – 15 лет лишения свободы. Лучше сообщить о фальшивке в ближайшее отделение полиции.

Признаки подлинности банкнот можно изучить на сайте Банка России. Информация о них также размещена на fincult.info.

Автор: Петр Савельев
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