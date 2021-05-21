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КрасАвиа планирует закупить десять вертолетов

КрасАвиа планирует закупить десять вертолетов
Иллюстрация: Пресс-служба "КрасАвиа"

Накануне АО «КрасАвиа» и холдинг «Вертолеты России» подписали соглашение о поставке десяти единиц вертолетной техники - это вертолеты Ми-8 МТВ, АМТ и Ка-62.

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Это – продолжение программы обновления авиапарка компании. В ходе этой работы уже значительно обновлен самолетный флот, следующий этап - обновление парка вертолетов.

Как сообщает пресс-служба КрасАвиа, вертолеты компании базируются в Эвенкийском муниципальном районе и в Хатанге, в авиационном парке перевозчика 20 вертолетов - это несколько единиц Ми-8 АМТ и МТВ, но основу парка составляют 16 устаревших вертолетов Ми-8Т. Поэтапная поставка 10 новых машин позволит, с одной стороны, компенсировать вывод из эксплуатации «возрастной» авиатехники, а с другой - повысить надежность и качество транспортного обслуживания территорий, где вертолету нет альтернативы.

Наши вертолеты работают в сложных условиях Крайнего Севера, участвуют не только в обеспечении социальных пассажирских перевозок, но и в освоении Арктики. Эти задачи не остановишь и не отложишь на неопределенный срок», - говорит генеральный директор авиакомпании Андрей Егоров.

Переговоры о возможности обновления вертолетного парка и приобретении новой российской разработки - вертолета Ка-62, начались еще на авиасалоне МАКС-2019. И несмотря на все ограничения 2020-го года в итоге было сформировано соглашение, где определены необходимое количество техники, ее модификации и вероятный график поставок.

Следующий шаг – за губернатором и правительством края, которые должны предусмотреть средства на эти цели в следующем трехлетнем бюджете на 2022-2024 гг.

 

Автор: Петр Савельев
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