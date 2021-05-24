Алексей Молчанов – о профессионалах и любителях в бизнесе

В чем отличие «профессиональных бизнесменов» от «любителей» и какую роль играет команда. Об этом рассуждает учредитель «Business&Business», бизнес-тренер, серийный предприниматель Алексей Молчанов.

Бизнесмены-любители часто становятся наживкой для профессионалов: они выступают в качестве стороннего ресурса: «щупают» рынок и пытаются найти «нишу». А после того, как становится понятно, что найдена новая «золотая жила», в борьбу за неё вступают профессионалы. Шансов на победу мало… Кто-то предпочитает продать наработки, кто-то войти в альянс с альтернативным профессиональным игроком на рынке.

Очень небольшое количество любителей предпочитает борьбу. В этом случае основных сценариев два: либо все потерять, либо на рынке постепенно начнёт оформляться новый профессиональный игрок. Профессионалами становятся в конкурентной борьбе, и чем она жёстче, тем выше умения конкретной команды.

Почему команды? Потому что один человек, каким бы уникальным он не был, со временем уступает хорошо построенной системе. У системы, как правило, выше «запас прочности», и вдолгую она начинает опережать талантливого ремесленника. Поэтому если вы бизнес строите из будущего, вы всегда создаёте систему, в которой общие цели в приоритете над персональными.

Как только персональные цели в рамках работы начинают превалировать, система теряет способность «дисциплинированных действий». Многие люди не понимают, что и персональные цели, и общие - это все личные цели человека. Но есть нюанс. Он - в приоритете для действия.

Когда удаётся настроить приоритет на общие цели, группа людей становится командой. Появляется эффект синергии, который становится конкурентным преимуществом в построении и развитии бизнеса.