Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.05
73,52
89,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В созвездии Mercedes-Benz зажглась «Звезда Сибири»

В созвездии Mercedes-Benz зажглась «Звезда Сибири»
Иллюстрация: ООО «Звезда Сибири»

В Красноярске открылся дилерский центр по продаже и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz «Звезда Сибири».

«Даймлер КамАЗ Рус» Андреас Дойшле и Аксель Хоферихтер совместно с генеральным директором «Звезды Сибири» Сергеем Чибисовым перерезали красную ленточку, что ознаменовало старт работы дилерского центра.
 
Грузовая техника Mercedes-Benz буквально создана для бескрайних просторов Сибири. Тем более, что дилерский центр поможет сделать эти расстояния вдвойне безопасными, — сказал Андреас Дойшле.
 
Сергей Чибисов, открывая дилерский центр, признался, что, по сути, сбылась его детская мечта:
 
Когда-то, еще ребенком, я смотрел на первые грузовики   Mercedes-Benz и они мне казались космическими кораблями. Тогда я мечтал вырасти и стать водителем такой техники. Сейчас, открывая дилерский центр по продаже и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz, я понимаю, что детская мечта стала чем-то большим.
 
Также на открытии состоялось подписание стратегического партнерства, между руководством завода «Бирюса» у которого большой парк грузовых автомобилей Mercedes-Benz и руководством дилерского центра «Звезда Сибири».
 
В созвездии Mercedes-Benz зажглась «Звезда Сибири» 1
 
Добавим, в дилерском центре расположен офис продаж новых и подержанных грузовых автомобилей, большой склад оригинальных запасных частей, сервисная зона, оснащённая современным оборудованием для диагностики, ремонта и комфортная зона для водителей.
 
 
Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новые рейсы из аэропорта Красноярск этим летом: хоть на север, хоть на югНовые рейсы из аэропорта Красноярск этим летом: хоть на север, хоть на юг
  • Красный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекордыКрасный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекорды
  • Красноярск ожидает летняя жара и дождиКрасноярск ожидает летняя жара и дожди
  • Скончался легендарный тренер по борьбе Дмитрий МиндиашвилиСкончался легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили
  • Алексей Молчанов – о профессионалах и любителях в бизнесеАлексей Молчанов – о профессионалах и любителях в бизнесе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.