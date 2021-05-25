В созвездии Mercedes-Benz зажглась «Звезда Сибири»

В Красноярске открылся дилерский центр по продаже и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz «Звезда Сибири».

«Даймлер КамАЗ Рус» Андреас Дойшле и Аксель Хоферихтер совместно с генеральным директором «Звезды Сибири» Сергеем Чибисовым перерезали красную ленточку, что ознаменовало старт работы дилерского центра.

Грузовая техника Mercedes-Benz буквально создана для бескрайних просторов Сибири. Тем более, что дилерский центр поможет сделать эти расстояния вдвойне безопасными, — сказал Андреас Дойшле.

Сергей Чибисов, открывая дилерский центр, признался, что, по сути, сбылась его детская мечта:

Когда-то, еще ребенком, я смотрел на первые грузовики Mercedes-Benz и они мне казались космическими кораблями. Тогда я мечтал вырасти и стать водителем такой техники. Сейчас, открывая дилерский центр по продаже и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz, я понимаю, что детская мечта стала чем-то большим.

Также на открытии состоялось подписание стратегического партнерства, между руководством завода «Бирюса» у которого большой парк грузовых автомобилей Mercedes-Benz и руководством дилерского центра «Звезда Сибири».

Добавим, в дилерском центре расположен офис продаж новых и подержанных грузовых автомобилей, большой склад оригинальных запасных частей, сервисная зона, оснащённая современным оборудованием для диагностики, ремонта и комфортная зона для водителей.