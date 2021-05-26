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«Нордстар» поддержит «КрасАвиа» самолетами

«Нордстар» поддержит «КрасАвиа» самолетами
Автор фото: Данила Попов. Иллюстрация: vk.com/krasavia

Магистральная авиакомпания передаст своим региональным коллегам несколько воздушных судов. Два их них уже летают на маршрутах «КрасАвиа». Остальные поступят в ближайшее время.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «Нордстар» передаст «КрасАвиа» пять самолетов ATR-42. Об этом на заседании правительства Красноярского края рассказал генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров.
 
По его словам, два из этих воздушных судов уже получены и поставлены на маршруты компании. Остальные же поступят к середине лета этого года. На каких условиях происходит эта передача, он не уточнил.
 
Так же Егоров рассказал, что «КрасАвиа» собирается купить еще один (четвертый) самолет L-410 и третий ATR-72.
Тем самым мы надолго закроем проблему среднего регионального самолета — замены Ан-24. Благодаря новым самолетам мы получили возможность открыть и новые для нас направления, ими стали Игарка, Туруханск, Бор и Северо-Енисейск», — сказал директор «КрасАвиа».
Помимо самолетного парка, компания готовится обновить и вертолетный: в планах до 2027 года приобрести 10 новых Ми-8 по схемам финансового лизинга.
 
В планах компании увеличить налет на новых самолётах с 16% в 2020 году до 74% к 2025 году. К этому же сроку «КрасАвиа» планирует более чем вдвое увеличить объемы оказания услуг — до 8,8 млрд рублей. Добиться этого авиаторы хотят, расширив географию полетов, за счет добавления девяти новых маршрутов из Красноярска и 11 — по СФО.
Автор: Евгений Волошинский
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