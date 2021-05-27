Открылась продажа билетов на фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

XIX Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа» состоится в Красноярске с 8 по 16 сентября: шесть концертов фестиваля пройдут в малом концертном зале филармонии.

В 2021 году «Азия — Сибирь — Европа» станет фестивалем премьер: во всех концерты включены сочинения, ранее никогда не звучавшие в нашем городе», - говорит директор фестиваля, заслуженная артистка России Лариса Маркосьян.

В рамках Дней Германии в российских регионах в Красноярск приглашён немецкий ансамбль солистов-духовиков оркестра Hamburger Camerata. Он примет участие в фестивальном оркестре и представит сольную программу, где будет исполнена мировая премьера Квинтета духовых Даниэля Шнидера в версии для двойного состава.

Три концерта фестиваля пройдут под управлением главного дирижёра Йенского филармонического оркестра, обладателя одной из важнейших наград Европы в области классической музыки «Опус классик», Симона Гауденца.

Ежегодно фестиваль знакомит с историческими национальными инструментами разных стран. В нынешнем году это будут альпийский горн, ситар и табла. Из Швейцарии в Красноярск приедет Элиана Бурки — исполнительница, виртуозно владеющая альпийским горном. Она привезёт с собой аутентичный горн и его современный вариант, созданный специально для джазовой программы артистки. Восточный колорит форуму придаст концерт традиционной индийской музыки в исполнении Нихара Мехта (табла), Николя Дэлега (ситар) и Игоря Полесицкого (скрипка).

Концерт-закрытие объединит два вида искусства: музыку и кинематограф. Красноярский камерный оркестр выступит в необычной для себя роли — вживую озвучит немые картины Чарли Чаплина: «Малыш» и «Собачья жизнь». Музыка к фильмам написана самим Чаплиным.

Напомним, в прошлом году фестиваль не состоялся из-за коронавирусных ограничений.

Отметим, до 10 июня билеты на концерты фестиваля можно купить со скидкой.