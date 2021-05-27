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В Красноярском крае приняли четвертый пакет налоговых льгот для предпринимателей

В Красноярском крае приняли четвертый пакет налоговых льгот для предпринимателей
Иллюстрация: pixabay.com

Над этими законами власти региона работали около полугода. Сегодня сессия Законодательного Собрания Красноярского края приняла их сразу в двух чтениях.

#НОВОСТИ
Предприниматели Красноярского края получат льготы по «упрощенке» и патентной системе налогообложения. Соответствующие законы сегодня приняла сессия регионального Заксобрания.
 
Первый из них предполагает снижение ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% для тех, кто платит с доходов и до 5% — с доходов минус расходы. Воспользоваться этой льготой смогут те предприниматели, которые ранее платили единый налог на вмененный доход, а также представители гостиничного бизнеса, общепита, культуры, туризма, организации досуга, развлечений, организаторы конференций и выставок, физкультурно-спортивных мероприятий. Это порядка 7 000 налогоплательщиков. Бюджету края это обойдется примерно в 0,5 млн рублей доходов. 
 
Второй закон касается патентной системы. Он направлен на поддержку предпринимателей занимающихся стационарной торговлей и организацией общественного питания — эти две отрасли в струтуре патентной системы занимают после отмены ЕНВД более 70%. Для них стоимость патента будет определяться с учетом понижающих коэффициентов, который будет зависеть от территории, в которой расположено предприятие и его площади. Величина этих коэффициентов будет варьироваться от 1 до 0,7. Ожидается, что это вдвое снизит стоимость патента для предпринимателей из обозначенных отраслей. Получателям это вида поддержки станут порядка 8 000 субъектов.
 
Добавим, что из 29 тысяч предпринимателей Красноярского края, ранее работавших на «вмененке», порядка 70%, после ее отмены, перешли на упрощенную систему налогообложения, а чуть более 23% — на патентную.
Автор: Евгений Волошинский
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