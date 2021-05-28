Аграрии Красноярского края экспортировали продукции на почти 25 млн долларов

Основная часть поставок за рубеж — это продукция растениеводства. Также иностранцы из стран Таможенного союза и не только закупают в крае мясо, яйца, мед и прочее.

Сельхозтоваропроизводители Красноярского края в первом квартале 2021 года отгрузили за рубеж более 80 тысяч тонн своей продукции. Общая стоимость этого объема оценивается в 24,3 млн долларов, сообщили в региональном Минсельхозе.

По данным ведомства, больше всего было экспортировано пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи в пропорции 2:1). На их долю пришлось около 95% (примерно 76 тысяч тонн) общего объема поставок. В стоимостном выражении — это 20 млн долларов.

Помимо этого за рубеж вывозились рапс, овес, гречиха, отруби, горох, мука, мороженое, куриные яйца, корма, мясная продукция и натуральный мед. Экспортировались они в Азербайджан, Иран, Киргизию, Китай, Латвию, Литву, Монголию, Чехию и Японию.

Уверенные темпы отгрузки на экспорт краевой сельхозпродукции сохраняются за счет оптимальной конъюнктуры, которая сложилась на международном рынке зерновых и масличных культур. Это стабильно высокие мировые цены, спрос на российское зерно, экспорт которого в прошлом году стал рекордным в современной истории», — говорит министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

Добавим, что в 2020 году из Красноярского края было экспортировано 203,5 тысячи тонн продукции АПК на 76 миллионов долларов.