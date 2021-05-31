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В Норильске обсудили развитие спорта и туризма в Арктике

Спорт-Холл "Айка", в котором проходила конференция
Спорт-Холл "Айка", в котором проходила конференция. Иллюстрация: Норникель

В ходе диалога стороны сошлись во мнении, что эффективное освоение туристического потенциала российского севера возможно лишь при участии работающего здесь бизнеса.

#НОВОСТИ
Конференция «Российская Арктика — территория спорта и туризма» прошла в Норильске. В ее работе приняли участие профильные специалисты из девяти северных регионов страны, а также помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин.
 
По словам Левитина, эта конференция стала первым большим разговором о специфике арктического спорта и туризма. Он уверен, что на Таймыре есть все предпосылки для развития этих направлений.
 
Поддержал коллегу и Матыцин:
Развивать спорт и туризм в Арктике сейчас — дело перспективное, учитывая готовность бизнеса всячески этому процессу содействовать. Государство же не только приветствует инициативы на местах, но и готово помогать во всех начинаниях», — сказал он.
Говоря о часто-государственном партнерстве в развитии туристско-спортивной составляющей жизни в Арктике, министр спорта РФ обратил особое внимание на проекты, реализованные с участием «Норникеля». В частности, проект туркластера «Затундра», в который компания собирается вложить порядка 20 млрд рублей, или строительство комплекса «Айка», в котором и прошла конференция.
Этот комплекс построен „Норникелем“ не только для проведения спортивных мероприятий, но и для организации досуга жителей Норильска. Это можно считать универсальным подходом к решению целого комплекса задач, с которыми приходится сталкиваться здесь, в Заполярье, ведь спорт сегодня не отделим от туризма», — сказал Матыцин.
Стоит отметить, что подобные проекты «Норникель» реализует не только в Красноярском крае, но и, к примеру, на Кольском полуострове, где на деньги металлургов в 2023 году начнется строительство туристического кластера «Валла Тунтури».
 
Как отметил Игорь Левитин, проекты металлургического гиганта впечатляют размахом и тем, как компания подходит к их реализации. Особое внимание он обратил на порт Дудинки, который может быть очень привлекательным для туристов, поскольку является единственным в мире ежегодно затапливаемым объектом подобного плана.
Арктический туризм для нас важен в том числе и с точки зрения развития судоходства. Это не только Красноярский край — это Мурманск, Камчатка и другие территории. Бизнес готов вкладывать деньги, но инфраструктура за государством — и это обязательно будет», — сказал Левитин.
Однако бизнесу, при реализации спортивно-туристических проектов в Арктике, может потребоваться помощь государства не только в плане создания необходимой инфраструктуры, заявил на конференции вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.
Строительство и содержание спортивной инфраструктуры за Полярным кругом обходится значительно дороже, чем в средней полосе России. Поэтому необходимы меры государственной поддержки. Одной из таких мер мы видим применение налоговых каникул, например, по налогу на имущество в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию», — сказал он.
Итогом конференции стала договоренность о более плотной координации усилий по развитию спорта и туризма в Арктике. Причем, не только на российском, но и международном уровне.
Россия сегодня председатель Арктического совета. И мы хотим создать в нем отдельное направление „Спорт и туризм“, потому что жители арктических территорий должны иметь равные возможности по занятию спортом», — резюмировал помощник президента РФ Игорь Левитин.
Автор: Евгений Волошинский
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