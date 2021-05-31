В Норильске обсудили развитие спорта и туризма в Арктике

В ходе диалога стороны сошлись во мнении, что эффективное освоение туристического потенциала российского севера возможно лишь при участии работающего здесь бизнеса.

Конференция «Российская Арктика — территория спорта и туризма» прошла в Норильске. В ее работе приняли участие профильные специалисты из девяти северных регионов страны, а также помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин.

По словам Левитина, эта конференция стала первым большим разговором о специфике арктического спорта и туризма. Он уверен, что на Таймыре есть все предпосылки для развития этих направлений.

Поддержал коллегу и Матыцин:

Развивать спорт и туризм в Арктике сейчас — дело перспективное, учитывая готовность бизнеса всячески этому процессу содействовать. Государство же не только приветствует инициативы на местах, но и готово помогать во всех начинаниях», — сказал он.

Говоря о часто-государственном партнерстве в развитии туристско-спортивной составляющей жизни в Арктике, министр спорта РФ обратил особое внимание на проекты, реализованные с участием «Норникеля». В частности, проект туркластера «Затундра», в который компания собирается вложить порядка 20 млрд рублей, или строительство комплекса «Айка», в котором и прошла конференция.

Этот комплекс построен „Норникелем“ не только для проведения спортивных мероприятий, но и для организации досуга жителей Норильска. Это можно считать универсальным подходом к решению целого комплекса задач, с которыми приходится сталкиваться здесь, в Заполярье, ведь спорт сегодня не отделим от туризма», — сказал Матыцин.

Стоит отметить, что подобные проекты «Норникель» реализует не только в Красноярском крае, но и, к примеру, на Кольском полуострове, где на деньги металлургов в 2023 году начнется строительство туристического кластера «Валла Тунтури».

Как отметил Игорь Левитин, проекты металлургического гиганта впечатляют размахом и тем, как компания подходит к их реализации. Особое внимание он обратил на порт Дудинки, который может быть очень привлекательным для туристов, поскольку является единственным в мире ежегодно затапливаемым объектом подобного плана.

Арктический туризм для нас важен в том числе и с точки зрения развития судоходства. Это не только Красноярский край — это Мурманск, Камчатка и другие территории. Бизнес готов вкладывать деньги, но инфраструктура за государством — и это обязательно будет», — сказал Левитин.

Однако бизнесу, при реализации спортивно-туристических проектов в Арктике, может потребоваться помощь государства не только в плане создания необходимой инфраструктуры, заявил на конференции вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

Строительство и содержание спортивной инфраструктуры за Полярным кругом обходится значительно дороже, чем в средней полосе России. Поэтому необходимы меры государственной поддержки. Одной из таких мер мы видим применение налоговых каникул, например, по налогу на имущество в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию», — сказал он.

Итогом конференции стала договоренность о более плотной координации усилий по развитию спорта и туризма в Арктике. Причем, не только на российском, но и международном уровне.