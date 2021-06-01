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Банк России опубликовал список сомнительных финансовых организаций.

Банк России опубликовал список сомнительных финансовых организаций.
Иллюстрация: ugra-news.ru

В перечень компаний с признаками нелегальной деятельности вошли более 1,8 тысяч организаций и интернет-проектов. В ЦБ отмечают, что хотят предупредить граждан об опасности.

#НОВОСТИ

По данным мониторинга регулятора в списке оказались компании, в деятельности которых обнаружили признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Пока это только те организации, которые выявлены с начала 2020 года. Найти организацию в списке можно по названию, адресу или ИНН.

Информацию обещают регулярно обновлять.

Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — заявил заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.

Регулятор также призывает граждан России, столкнувшихся с мошенничеством на финансовом рынке, сообщать о таких случаях в правоохранительные органы и в Банк России.

 

Автор: Наталья Кобец
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