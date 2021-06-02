Чем запомнился ваш выпускной бал?
Из-за коронавируса школьники второй год остаются без выпускного бала: в 2020-м балы проходили онлайн, в этом году их разрешили проводить очно, но без присутствия родителей.
«Деловой квартал» спросил у красноярских предпринимателей, чем им запомнились выпускные балы, когда они еще были.
Елена Бердникова,
event-продюсер:
Я заканчивала свое обучение в Школе космонавтики. Закрытая школа, строгие правила. Выпускного вечера как такового не было. Ограничились торжественной частью, мини-концертом от курсантов, встречей рассвета на территории учебного заведения.
К слову, в то время не было практики приглашать профессиональных организаторов и ведущего на вечер, а жаль.
Если честно, праздника и эмоций не хватило. Выпускной — это одно из знаковых событий в жизни. У меня же в этой строчке стоит пробел.
Мария Никитенко,
бьюти-стилист:
У нас не было какого-то пышного выпускного, был скромный праздник в школе, концерт, что-то еще, в 22.00 разошлись по домам. Запомнилось то, что у меня был костюм, сшитый специально для меня. Впервые все было красиво и нарядно. И родители официально разрешили мне сделать макияж и прическу. Да еще и подружке сделала макияж и прическу. Так что все-таки это был бал!
Вера Буц,
дизайнер:
Выпускной запомнился мне тем, что я на нем… не была. Но если бы пошла, думаю, все бы запомнили мое платье! Я жила в маленьком городке, где выделяться своим внешним видом было не принято, и я считала дни до окончания школы. После сдачи последнего экзамена купила билет в один конец и поехала в большой город за профессией своей мечты. Моим мечтам суждено было сбыться, а самое красивое выпускное платье мне еще предстоит придумать и сшить.
Денис Юшин,
сооснователь Yushin Brothers:
Мой выпускной был в Шарыпове, в школьной столовой. Одни родители были за алкоголь, другие против, в общем, банкет был странным. А потом мы всю ночь гуляли, встретили рассвет и уехали всем классом на озеро Большое. Там жили в палатках под присмотром классного руководителя. Но все делали сами: готовили, развлекались… Это была уже практически взрослая жизнь. Такое интересное ощущение перехода.