Чем запомнился ваш выпускной бал?

«Деловой квартал» спросил у красноярских предпринимателей, чем им запомнились выпускные балы, когда они еще были.

Елена Бердникова,

event-продюсер:

Я заканчивала свое обучение в Школе космонавтики. Закрытая школа, строгие правила. Выпускного вечера как такового не было. Ограничились торжественной частью, мини-концертом от курсантов, встречей рассвета на территории учебного заведения.

К слову, в то время не было практики приглашать профессиональных организаторов и ведущего на вечер, а жаль.

Если честно, праздника и эмоций не хватило. Выпускной — это одно из знаковых событий в жизни. У меня же в этой строчке стоит пробел.