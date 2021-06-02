Металлурги готовы к диалогу с правительством

Крупнейшие металлургические концерны России считают налоговый путь регулирования их доходов губительным для отрасли и предприятий. Решение они видят в субсидируемых ценах.

Сверхприбыль, которую показали металлургические компании в 2020 году из-за роста мировых цен на металлы, должна вернуться в бюджет. Такое мнение в интервью РБК высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Речь идет о примерно 100 млрд рублей, которые предприятия получили в виде капитальных вложений со стороны государства и заработали на гособоронзаказе.

По словам чиновника, основной вопрос в том, каким образом изъять эти деньги. Классический способ — повышение экспортной пошлины — он назвал крайним случаем, поскольку это может снизить конкурентоспособность российских компаний на внешнем рынке.

Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам [из других стран] делать то, что они собираются. Лучше повысить НДПИ», — сказал Белоусов.

Стоит, правда, отметить, что, по сообщению того же РБК, Министерство экономического развития РФ уже разработало (но еще не внесло в правительство) меры по сдерживанию цен на металлы и основная из них — увеличение ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лома и отходов черных металлов до 5%, но не менее €70 за тонну (ранее это было €45 за тонну).

По оценкам президента «Норникеля» Владимира Потанина, подобные ограничительные меры негативно скажутся на инвестпрограммах компаний и их социальных проектах.

Повышение экспортных пошлин на подорожавшие металлы приведет лишь к тому, что наши компании станут более уязвимыми и менее конкурентоспособными по отношению к иностранным. Повышение НДПИ или любой другой налоговой нагрузки приведет к такому же результату — потере конкурентоспособности каждой отдельной компании, что отразится и на бюджете», — сказал он « Интерфаксу ».

Меж тем владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, отметил, что сумма налогов, которые металлурги заплатили с этих означенных сверхприбылей по итогу 2020 года, уже превосходит величину притязаний Белоусова. К тому же, по предварительным оценкам ассоциации «Русская сталь» (в которую входит и НЛМК), в первом полугодии 2021-го входящие в нее предприятия принесут бюджету в виде налогов более 200 млрд рублей, что вдвое превосходит показатели аналогичного периода прошлого года. А в годовой перспективе дельта увеличится до 250 млрд рублей.

Стоит также учитывать тот факт, что металлургия — крайне цикличная отрасль, в которой подъем сменяется спадом. По прогнозам аналитиков инвестгруппы «АТОН», сегодняшние цены на сталь — это краткосрочный тренд. Особенно если учесть, что главный мировой потребитель черного металла — Китай — включился в активную борьбу по сдерживанию роста цен. Соответственно спад может начаться довольно скоро, а менять налоговую политику ради в общем-то разовой выгоды, значит очередной раз подорвать веру инвесторов в российскую экономику.

К тому же, как говорят эксперты, высокая прибыль металлургических компаний является своеобразным заделом, обеспечивающим их инвестпрограммы в следующие периоды, когда доходы предприятий начнут снижаться из-за сокращения спроса на рынке. Соответственно нужны иные меры защиты потребителей металла, нежели повышение налогов и пошлин для его производителей.

Как рассказал Владимир Лисин, металлурги предложили правительству сформировать «перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов», но пока отклика не последовало.

Примерно о том же говорит и Владимир Потанин, предлагая властям договориться с производителями металла об отгрузке их продукции потребителям внутри страны по субсидируемым ценам, что позволит снизить шоковый эффект от роста мировых цен.