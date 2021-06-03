В музее-усадьбе Г. Юдина открылась уникальная выставка о дружбе Сибири и Франции

Музей-усадьба Геннадия Юдина становится активной площадкой на карте культурных событий Красноярска. Ярким свидетельством этого стал выставочный проект «Сибирь — Франция. История взаимоотношений».

Главными организаторами проекта выступили специалисты Красноярского краевого краеведческого музея. Идея музейной экспозиции — исторические параллели и скрещение судеб. Перед зрителями разворачиваются самые яркие страницы истории взаимоотношений Франции и Енисейской губернии, а затем и Красноярского края, через судьбы французов, связавших свою жизнь с Сибирью, и на примерах сибиряков, прославивших наш регион за его пределами, в частности, во Франции.

По словам директора Красноярского краевого краеведческого музея Валентины Ярошевской, место для выставочного проекта выбрано не случайно.

Одним из героев проекта является хозяин усадьбы, купец и знаменитый библиофил Геннадий Юдин, а Афонтова гора, на которой расположена усадьба, связана с именем другого героя проекта — барона Жозефа де Бая, французского археолога, исследовавшего стоянку первобытного человека на Афонтовой горе в 1897 году, — рассказывает Валентина Ярошевская.

Проект знакомит гостей музея с путешественниками и учеными, оставившими в своих трудах впечатления о нашем регионе. Экспозиционные материалы рассказывают о влиянии французской культуры на Сибирь и Енисейскую губернию после Отечественной войны 1812 года и о взаимоотношениях Франции и России в период мировых войн XX столетия. Проект знакомит с историей участия красноярцев в международных выставках, научных связях, представляет сибиряков, получивших образование во Франции.

Одна из его линий посвящена связям с Францией рода Суриковых-Кончаловских, Петра Красикова и его потомков, роли Франции в творческой судьбе Виктора Астафьева, Михаила Тарковского, Дмитрия Хворостовского. Один из разделов проекта рассказывает о взаимоотношениях Франции и Красноярского края в 1991–2020 гг. и жизни современной французской молодежи в Сибири.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, мэр Красноярска Сергей Ерёмин, чрезвычайный и полномочный посол РФ во Франции Алексей Мешков и генеральный консул Французской республики в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.

Выступая с приветственным словом, консул напомнил, что дружба между Россией и Францией началась с эпохи Петра I. Тогда французский язык и культура плотно вошли в жизнь отечественного дворянства. В свою очередь русская культура: литература, музыка, балет — влияла на умы французской интеллигенции.

Взаимоотношения между Францией и Сибирью мне лично очень дороги. Эта выставка — о дружбе наших народов, о взаимной симпатии, интересе и уважении, — сказал консул.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин в ответном слове поблагодарил господина Коффинье за визит в Красноярск и участие в столь значимых культурных событиях.

Технический прогресс позволяет жителю любой точки планеты узнать любую информацию о Сибири, но понять и полюбить наш красивый и суровый край можно, только побывав здесь. Я искренне благодарю всех, кто помог этому проекту пройти путь от смелой идеи до реального воплощения, — заявил Сергей Ерёмин.

Общаясь с послом во время открытия выставки, мэр Красноярска отметил также особую связь и взаимный интерес Сибири и Франции.

— Сибирь и Францию разделяют 7 тыс. км, но совсем недалеко от места, где мы сейчас с вами находимся, стоит «наследник» знаменитого железнодорожного моста через Енисей — он тоже символ того, что объе-диняет французов и сибиряков. Модель того моста в 1900 году на Всемирной выставке в Париже была удостоена гран-при и золотой медали «За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение». Такое решение приняло специальное жюри, которое возглавлял не кто иной, как создатель знаменитого символа Парижа, Эйфелевой башни, легендарный инженер Гюстав Эйфель. Вот такая связь времен и народов.

В Красноярске по официальной программе перекрестного Года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией открылась выставка, посвященная истории взаимоотношений сибиряков и французов.

Одним из наиболее ценных ее экспонатов стал подлинный автограф Наполеона I Бонапарта.

Выставка совершенно уникальная. Подлинный автограф Наполеона I Бонапарта, книги Вильгельма Рубрука, который в далеком XIII веке исследовал берега Енисея по пути в Монголию, оружие, картины… Приглашаю красноярцев прийти сюда и погрузиться в историю взаимоотношений Енисейской губернии и Франции, — добавил мэр Касноярска.

Отметим, интерактивный проект «Сибирь — Франция. История взаимоотношений» проводится в рамках официальной программы начавшегося перекрестного Года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией и будет доступен для посещения в часы работы музея-усадьбы Г. В. Юдина с 30 апреля до 1 сентября. Также с 29 апреля до 6 мая в красноярском Доме кино в рамках проекта пройдут Дни французского экокино.