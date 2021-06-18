Почему инвестиции в облигации — хорошая альтернатива вкладам

Статистика показывает, что на горизонтах от 2-3 лет вложения в облигации уверенно обгоняют по доходности банковские вклады и способны защитить накопления от инфляции.

Многие россияне привыкли доверять свои деньги банкам, но далеко не всегда вклады позволяют сохранить эти деньги. Выходом в данном случае могут стать инвестиции в облигации, и, как считает директор Департамента по развитию агентских продаж и региональной дистрибуции УК «Альфа-Капитал» Алексей Алексеев, это один из самых простых и надежных инструментов для начинающего инвестора.

Вклады выше, инфляция больше

Российские банки продолжают повышать ставки по вкладам. В мае, по данным ЦБ, максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших кредитных организаций страны достигла 4,94%. С начала года доходность рублевых вкладов выросла более чем на 10%. При этом многие банки предлагают сейчас ставки даже выше 5-6%, правда, при этом речь чаще всего идет о накопительных счетах или сложных продуктах, например с использованием инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Для вкладчика это несет дополнительные риски, ведь в первом случае банк всегда может неожиданно изменить условия по вкладу, а в случае с ИСЖ вкладчик может не получить ожидаемой доходности.

Рост доходности вкладов связан с тем, что в этом году Банк России начал повышать ключевую ставку. С апреля 2021 года она составляет 5%. Регулятора беспокоит рост цен, который в России пока далек от целевого уровня. В апреле годовая инфляция составила 5,5%, а в середине мая Росстат зафиксировал недельный рост цен на уровне 0,2%. Это означает, что годовой показатель инфляции, по расчетам аналитиков УК «Альфа-Капитал», вырос и достиг в мае 5,8%.

Таким образом, даже с учетом повышенных ставок вклады в банках пока не могут обеспечить защиту накоплений от инфляции. Фактически пока реальные процентные ставки в банках находятся в отрицательной зоне, а это значит, что деньги граждан на депозитах продолжают обесцениваться. Правда, если ЦБ продолжит повышать ключевую ставку, банки также будут увеличивать доходность по вкладам. По оценкам аналитиков, во второй половине года ставки по депозитам для физлиц могут вырасти на 0,5–0,7% процентных пункта.

Однако далеко не факт, что ожидаемое повышение цен позволит вкладчикам переиграть рост цен.

Судя по данным опроса ЦБ, проведенного среди более чем 11 тысяч компаний, российский бизнес делает ставку на ускорение инфляции. Проблема в том, что рост цен производителей сейчас значительно опережает инфляцию (27,6% против 5,8%), многие предприятия подняли стоимость своей продукции на 10–20%. Правительству пока удается сдерживать рост цен для потребителей, но насколько хватит административных мер — большой вопрос. Во всяком случае, сейчас многие россияне ждут куда большего роста цен, чем уровень официальной инфляции. По данным ЦБ, в мае инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев составляли 11,3%.

Куда уходят вкладчики

На фоне низких процентных ставок граждане продолжают выводить деньги с банковских вкладов. Как следует из данных мартовского обзора ЦБ, в первом квартале банки потеряли почти 700 млрд рублей, находившихся на вкладах физлиц. Особенно это касается срочных вкладов. Как отмечается в обзоре регулятора, эта тенденция напрямую связана с ростом потребительской активности и низкими ставками по депозитам.

Куда уходят эти деньги? Если судить по статистике, которую ежемесячно публикует Московская Биржа, значительная часть средств инвестируется на фондовом рынке. В апреле число частных инвесторов на бирже увеличилось на 623 тысячи человек — до 11,7 млн человек. При этом, как отмечается в материалах МосБиржи, граждане в апреле вложили в российские акции рекордные 77 млрд рублей. Опережающими темпами растут активы биржевых фондов и ETF (197 млрд рублей в апреле) и активы открытых фондов. По информации финансового портала Investfunds.ru, только за май суммарный объем средств в розничных ПИФах превышал 800 млрд рублей, а биржевые ПИФы аккумулировали у себя почти 125 млрд рублей.

Приток инвесторов на российский фондовый рынок в немалой степени связан как с приближающимся сезоном выплаты дивидендов, так и с позитивной динамикой, которую демонстрировал отечественный рынок в этом году. С начала года индекс МосБиржи вырос более чем на 13% (данные на конец мая), причем наибольший рост показали бумаги компаний финансового, строительного и нефтехимического сектора, а также металлургии. На фоне процентных ставок в банках это выглядит более чем привлекательно.

Однако, несмотря на рост фондового индекса, многие частные инвесторы не готовы рисковать своими накоплениями и предпочитают вкладывать в консервативные инструменты, такие как облигации. По данным МосБиржи, в апреле частники вложили в облигации более 82 млрд рублей, наибольшая доля вложений в долговые бумаги (82%) пришлась на корпоративные облигации.

Облигации являются одним из самых интересных инструментов, которые позволяют получить доход в период низких ставок и защитить накопления от инфляции.

В мае доходность длинных ОФЗ со сроком погашения в 2031–2033 годах на Московской Бирже была выше 7%. Это уже больше, чем во вкладах. А с учетом таких важных особенностей облигаций, как возможность получать фиксированный доход (за счет купонов, выплаты которых гарантирует эмитент) и не терять проценты при досрочном изъятии средств инвестором (ему выплачивается накопленная купонная доходность), они могут стать отличной альтернативой банковским вкладам.

Инвестируем с управляющим. Почему это выгодно

Для непрофессионального инвестора, открывшего брокерский счет или ИИС, оптимальным вариантом может быть не покупка отдельных бумаг, а инвестиции в готовый портфель. Например, можно вкладывать в паи биржевого ПИФа. В зависимости от стратегии фонда в его составе могут быть как надежные государственные, так и более доходные корпоративные облигации. В частности, в составе биржевого фонда «Альфа-Капитал Управляемые облигации» находятся корпоративные облигации, которые обладают наиболее привлекательным сочетанием ликвидности, надежности и доходности. При этом управляющий использует активную стратегию, что позволяет ему оперативно реагировать на происходящее на рынке и оптимизировать портфель.

Вариант с индивидуальным доверительным управлением подойдет для состоятельных инвесторов, для которых управляющий может подобрать портфель в зависимости от сроков и целей инвестирования (либо можно выбрать готовую стратегию). Если заключить договор ИДУ и открыть в управляющей компании ИИС, это увеличит потенциальную доходность вложений за счет налогового вычета. Также стратегия ДУ позволяет инвестировать и в биржевые фонды даже тем, у кого нет счета на бирже. Например, инвестор может использовать стратегию доверительного управления («Альфа Управляемые облигации»), ее ожидаемая доходность на горизонте года составляет 7,91%.

Для тех, кто готов инвестировать постепенно и небольшими суммами, идеально подойдут открытые ПИФы. В УК «Альфа-Капитал» инвестировать в открытые фонды можно даже 100 рублей. При этом такие вложения могут показывать неплохую доходность. Например, доходность ПИФа «Альфа-Капитал Облигации Плюс» за последние три года превысила 21%. По данным портала Investfunds.ru, в последний год особенно высокие результаты были у фондов, вкладывающих в евробонды: в частности, фонд еврооблигаций под управлением УК «Альфа-Капитал» по итогам апреля показал годовую доходность в 32%, опередив по этому показателю все остальные фонды облигаций.