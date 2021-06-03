Красноярский край вошел в десятку лидеров по кредитованию наличными

Объемы выдачи таких займов в регионе превзошел прошлогодние показатели более чем в 2,5 раза. Но это не рекорд — даже для Сибирского федерального округа.

В апреле 2021 года в Красноярском крае было выдано 15,1 млрд рублей в виде кредитов наличными. Это на 10% больше, чем месяцем ранее, и на 178% — чем в апреле 2020-го, сообщает Объединенное кредитное бюро.

По объемам выдачи край лидирует среди регионов Сибири. Следом идут Иркутская и Новосибирская области — 13,7 млрд рублей и 12,2 млрд рублей соответственно. По годовой же динамике первое место у иркутян — 207% год к году.

По России Красноярский край занимает восьмую строчку по объемам выдачи и 18 по динамике. Больше всего кредитов наличными (за исключением Москвы, Московской области и Санк-Петербурга) выдано в Краснодарском крае — 20,3 млрд рублей. А самый большой прирост к апрелю прошлого года зафиксирован в Татарстане — 301%.

В целом по стране за апрель 2021 года было выдано кредитов наличными более чем на 600 млрд рублей — это максимальная сумма за всю историю существования современной российской банковской системы. Она превосходит прошлогодние показатели более чем в три раза.

Столь мощная динамика, вероятно, объясняется низкой базой апреля 2020-го, когда практически все сегменты кредитования просели из-за пандемии.