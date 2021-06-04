«Норникель» подключится к «Восток Ойлу»

Для нужд нефтяного проекта будет использоваться логистическая инфраструктура металлургического гиганта, которая будет соответствующим образом модернизирована.

При реализации проекта «Восток Ойл» компании «Роснефть» будет использоваться логистическая инфраструктура «Норникеля» на Таймыре. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Речь идет о совместном доступе к транспортным подразделениям металлургов. В частности водным. Это поможет доставлять грузы «Восток Ойла» по Енисею в период навигации и по Северному морскому пути через порт Дудинка, который планируют модернизировать, расширив его перевалочные мощности. По словам руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергея Дубовицкого, это создаст предпосылки для дальнейшего развития речной и морской логистических цепочек.

Использование Севморпути открывает перед „Восток Ойлом“ сразу два направления: на европейские и азиатские рынки. Подобная синергия будет иметь мультипликативный эффект как для региона, так и для всей российской экономики», — говорят в «Норникеле».

Особе внимание в рамках сотрудничества будет уделено аэропорту Норильск. Здесь планируют создать новый сервисный центр, который будет обслуживать авиационную технику. Также в аэропорту создадут дополнительную инфраструктуру для обслуживания вахтового персонала и авиаперевозчиков, задействованных в проекте «Восток Ойл». Сама же воздушная гавань в скором времени начнет работать круглосуточно и без выходных. Все это позволит повысить качество услуг для пассажиров аэропорта Норильск, приведет к модернизации и расширению самого аэропорта.