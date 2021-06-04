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«Норникель» подключится к «Восток Ойлу»

Порт Дудинка
Порт Дудинка. Автор фото: Пётр Шеломовский . Иллюстрация: batenka.ru

Для нужд нефтяного проекта будет использоваться логистическая инфраструктура металлургического гиганта, которая будет соответствующим образом модернизирована.

#НОВОСТИ
При реализации проекта «Восток Ойл» компании «Роснефть» будет использоваться логистическая инфраструктура «Норникеля» на Таймыре. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
 
Речь идет о совместном доступе к транспортным подразделениям металлургов. В частности водным. Это поможет доставлять грузы «Восток Ойла» по Енисею в период навигации и по Северному морскому пути через порт Дудинка, который планируют модернизировать, расширив его перевалочные мощности. По словам руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергея Дубовицкого, это создаст предпосылки для дальнейшего развития речной и морской логистических цепочек.
Использование Севморпути открывает перед „Восток Ойлом“ сразу два направления: на европейские и азиатские рынки. Подобная синергия будет иметь мультипликативный эффект как для региона, так и для всей российской экономики», — говорят в «Норникеле».
Особе внимание в рамках сотрудничества будет уделено аэропорту Норильск. Здесь планируют создать новый сервисный центр, который будет обслуживать авиационную технику. Также в аэропорту создадут дополнительную инфраструктуру для обслуживания вахтового персонала и авиаперевозчиков, задействованных в проекте «Восток Ойл». Сама же воздушная гавань в скором времени начнет работать круглосуточно и без выходных. Все это позволит повысить качество услуг для пассажиров аэропорта Норильск, приведет к модернизации и расширению самого аэропорта.
Входящий грузопоток в Норильский логистический хаб уже увеличился в 1,5 раза в связи с расширением инвестиционной программы „Норникеля“, в том числе за счет реализации масштабных экологических проектов в регионе. В связи с этим вопросы модернизации и наращивания транспортной инфраструктуры стоят как никогда остро. Сотрудничество лидеров российской экономики в регионе и синергия от комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры способствуют укреплению позиций России в Арктике и гарантируют строгое соблюдение экологическим норм в этой хрупкой экосистеме», — говорит Сергей Дубовицкий.
Автор: Петр Савельев
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