Фокус внимания руководителя или Кому нужно совершенствовать бизнес-процессы?

Где заканчивается «магия» автоматизации и начинается реальная эффективность? Об этом рассуждает постоянный эксперт «ДК», бизнес-тренер Алексей Молчанов.

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Алексей Молчанов, «Business&Business»

Часто для получения результата руководители фокусируются на технологиях, бизнес-процессах. Пытаются облегчить сотрудникам жизнь, автоматизировать и упростить работу. Иногда это происходит даже без учёта мнения сотрудников - такое «причинение добра». Но даже отработанные и автоматизированные процессы, как правило, дают небольшой прирост производительности. Почему? Потому что незамотивированный человек даже на технически совершенном автомобиле будет «с прохладцей» двигаться по отличной трассе и даже, вполне возможно, в другом направлении.

Частая история на предприятиях - внедрение CRM. Руководитель бьется в конвульсиях, пытаясь объяснить все выгоды использования программы. Сотрудники еле-еле осваивают базовые опции, иногда используя смекалку не для того, чтобы быстро все освоить, а для того, чтобы «обмануть» программу. Прирост, если и есть, незначительный. А нередко внедрение сопровождает спад производительности, который может шокировать неопытного руководителя. Многие компании откатывают все обратно, так и не успев получить профит от внедрения.

Одна из основных функций руководителя - работать с мотивацией сотрудников, создавать и поддерживать желание достигать бизнес-показателей. И тогда сотрудники сами будут упрощать свой путь и совершенствовать свой инструмент.

Например, в одной из компаний пошли «своей дорогой» по внедрению CRM в отделе продаж. Компания бурно росла, и это потребовало значительного увеличения количества менеджеров. Когда количество продавцов кратно выросло, стали часто возникать ситуации пересечения по клиентам, с которыми тяжело стало справляться «старому файлу в Excel». Перешли на Google-таблицы. Потом возникла проблема с преемственностью в ведении клиентов во время отпуска (компания этот момент ловко обыграла, распределив процент за продажи между менеджером, за которым закреплён клиент и тем, кто физически осуществил отгрузку). А потом ещё одна... и ещё.

В общем, сотрудники отдела продаж стали искать адекватные инструменты. И компания решила провести конкурс CRM-систем. Менеджеры тестили программы, ходили на презентации, ставили баллы, были организованы внутренние дебаты. Они даже защищали бюджет и... получили ресурсы от компании на покупку и внедрение. Результат не заставил себя ждать.

Хотите убедиться в том, что у вас все работает грамотно? Посмотрите, чем занят руководитель и чем заняты сотрудники. Если руководитель вдохновляет, а сотрудники совершенствуют инструменты и процессы – значит, все отлично! Если руководитель совершенствует процессы, а сотрудники эту историю исполняют - не ждите быстрого роста...

Контрольный вопрос: где находится фокус внимания ваших руководителей?