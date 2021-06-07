Северных оленей пометят передатчиками, чтобы защитить от потепления

Экспедиция ученых «Заповедники Таймыра» пометит диких северных оленей ошейниками со спутниковыми передатчиками, чтобы понять, как меняются пути миграции животных в связи с потеплением.

Исследование проводится при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает ТАСС.

В фонде отмечают, что в последние 10 лет реки в тундре вскрываются раньше срока, и во время весенних миграций гибнет много оленей. В этом году миграция началась на 10 дней раньше обычного, причем олени двигались необычайно быстро.

Ученые предполагают, что у животных есть механизм адаптации к локальным климатическим изменениям, который диктует и изменение маршрутов сезонной миграции, например, вместо Эвенкии олени возвращаются в Якутию. Этот механизм специалисты и хотят изучить.

Диких северных оленей пометят 15-ю спутниковыми ошейниками, это улучшенная модель, способная передавать сигнал в течение 2,5 лет.

По данным WWF, дикий олень на севере страны находится под угрозой, самые главные враги животных – это браконьеры. Наблюдение с помощью радиомаяков поможет выявить маршруты передвижения, ключевые места концентрации оленя и разработать меры защиты популяции. В фонде оценивают популяцию северного оленя в Поморье в 1,5 тысячи животных, на Таймыре диких оленей порядка 450 тысяч, но с каждым годом становится все меньше.