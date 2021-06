Красноярский «Хилтон» получил мировую награду

Первый международный отель сети Hilton в Красноярске на протяжении семи лет не только радует своих постояльцев высоким сервисом и качеством услуг, но и подтверждает его международными наградами.

Прошлый год, несмотря на всю сложность для туристического бизнеса, принес еще одну награду руководителю отдела продаж Алене Белинской. Алена работает в отеле с открытия. Начав свою карьеру со специалиста отдела продаж, сейчас она занимает должность руководителя отдела.

Совсем недавно Алена получила свою заветную статуэтку как победитель Circle of Excellence (награда глобального офиса в номинации Hotel Salesperson of the Year — Corporate, EMEA), войдя в историю как первый сотрудник из России, удостоенный данной награды. Circle of Excellence (COE) определяет и отмечает лучших сотрудников из сферы коммерческих услуг, маркетинга и лояльности по всему миру.

Вступление в СOЕ — это честь, которая следует за сотрудником на протяжении всей его карьеры и означает членство в элитном кругу, признанном как клиентами, так и коллегами за выдающийся талант, производительность и лидерство.

Алена, какие эмоции вы испытали, когда узнали о номинации?

— Для меня это было больше, чем неожиданность. На награду меня номинировал управляющий нашего отеля и сказал мне об этом только после того, как я прошла отборочный этап. Представляете, сколько отелей участвовало в этой премии! Некоторые отели номинировали несколько человек, и я не могла поверить, что они заметили город в Сибири среди всех известных городов и столиц.

Как красноярскому отелю удается выстоять в это нелегкое время?

— У нас есть очень хорошая база, мы не первый год работаем на рынке. Безу-словно, многие компании сократили свои командировки, кто-то совсем приостановил, но есть те компании, которые не могут остановить свою работу. Что касается туризма, то так как закрыты многие направления, люди стали познавать новые российские маршруты, и Красноярск не стал исключением. Поэтому смело могу сказать, что 2020 год был сложным, но мы справились. В 2021 году в России бизнес восстанавливается, сотрудникам компаний разрешили осуществлять командировки, проводить мероприятия, и загрузка отеля очень хорошо поднялась.

Сложнее было с мероприятиями: в отеле пять конференц-залов, которые необходимо обслуживать. Мы собирали обратную связь от наших партнеров, выявляли их потребности в условиях новой реальности и анонсировали новые программы, которые разработала наша компания. Мы приняли новые протоколы уборки и дезинфекции в рамках проекта Hilton CleanStay и EventReady, проработали гибридные мероприятия (проведение онлайн-мероприятий, когда спикер находится в одном городе/стране, а аудитория может быть по всему миру). На первый взгляд, это легко, но мы проводили несколько тестов, докупали оборудование и проверяли интернет-соединение для этого. Сейчас ситуация с организацией мероприятий также стала выравниваться.

Как сейчас привлекаете компании, изменилось ли что-то в стратегии продаж?

— Мы всегда основываемся на принципе сделать проживание гостя более приятным и радостным. Если его что-то не совсем устраивает, то он может сообщить об этом любому сотруднику отеля, и мы все исправим. Что касается стратегии продаж, то здесь самое главное — это индивидуальный подход: мы всегда стараемся предложить лучшие условия проживания, пакетные предложения для организации мероприятий, основываясь на бюджетах и основных требованиях организаторов.

Каковы дальнейшие планы отеля?

— 2020 год помог нам уделить больше времени аналитике, мы проделали большую работу и готовы улучшать качество своих услуг, формировать новые предложения, развиваться и предоставлять гостям качественный сервис. Сейчас активно принимаем участие в развитии внутреннего туризма: предлагаем пакеты с дополнительными услугами и семейный отдых. Я считаю, что в гостеприимстве люди — основополагающий фактор. Мы сохранили всех сотрудников и продолжаем двигаться только вперед, развивая их навыки, а такие награды только мотивируют нас на еще больший труд и усердную работу.