В Самом Музыкальном раскрыли тайну великого Гэтсби!

Ярко, динамично и до мурашек проникновенно – Красноярский музыкальный театр представил долгожданную постановку – мюзикл «Великий Гэтсби» композитора Владимира Баскина.

Автор либретто Наталья Индейкина, автор текстов музыкальных номеров Константин Рубинский. Больше года красноярцы ждали этот спектакль, и вот его команда запустила череду премьерных показов.

Историю любви, разбившейся о жестокую реальность и обратную сторону «великой американской мечты» на сцене Самого Музыкального представил режиссёр-постановщик Николай Покотыло. Глазами героев зрители увидят, к чему приводят прожигание жизни, бесконечная жажда наживы и восхождение на олимп роскоши и успеха.

Особенность постановки в том, что несмотря на то, что она не является первой, композитор специально для Музыкального театра написал новую инструментовку, и на красноярской сцене спектакль будет идти исключительно под оркестр, который неожиданно для гостей театра оба действия проведёт на сцене.

Я очень рад, что мой мюзикл «Великий Гэтсби» поставлен в Красноярском музыкальном театре, потому что я прекрасно знаю его возможности. Произведение, которое взял театр, которое взял режиссёр Николай Покотыло, оно будет очень интересно для зрителя именно тем, что здесь огромное количество заманчивых моментов. Это и эпоха ар-деко, и большое великолепие костюмов, которое, конечно, привлечет зрительниц. Это интересная психологическая драма героев, сама проблема. Я абсолютно убежден, что эта проблема нам очень актуальна», – отмечает композитор Владимир Баскин.

Атмосферу Америки 1920-х годов на сцене создают джазовые композиции, характерные для того времени танцы, в основе которых зажигательные чарльстон и линди-хоп, актёрская игра и, конечно же, стиль ар-деко с его небоскрёбами, геометрическими линиями, дорогостоящими материалами и цветовыми контрастами.