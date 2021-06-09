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ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки»

ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки»
Иллюстрация: forumspb.com

Петербургский международный экономический форум после годичной паузы продемонстрировал повышенную деловую активность. Анализируем «улов» соглашений и договоренностей.

#НОВОСТИ

В 2021 году форум впервые длился пять дней и деловые программы заканчивались поздно вечером. Немного общих цифр:

в работе форума приняли участие 13 тысяч человек, 3 из них — зарубежные гости;
работа площадок впервые длилась до 9 вечера;
в среднем участники ежедневно нахаживали по 20 тысяч шагов по территории Росконгресса;
за все дни форума было роздано почти 13 тонн фиников на площадке Катара, что составляет 5% от ежегодного экспорта фиников Катара;
в рамках дегустаций гости выпили 700 литров крымского вина;
совокупно было заключено 800 сделок (соглашений) на общую сумму 3,8 трлн руб. Для сравнения: в 2014 году — на 179 млрд рублей;
10 обращений от граждан поступило на стенде Генеральной прокуратуры РФ, которая впервые была представлена на ПМЭФ в качестве участника ЭКСПО. Представители Генпрокуратуры признали такой формат взаимодействия удачным.
 
ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки» 1
 

Впервые особое внимание на форуме было уделено науке и медицине. Ключевыми направлениями обсуждения стали инвестиции в региональные проекты, развитие транспортной инфраструктуры и логистики, экология в разрезе «зеленой» экономики и цифровизация. В целом аналитики уже охарактеризовали основной тренд форума как «регионализация экономики». Основная направленность как дискуссий, так и денежных потоков — движение вглубь страны.

 

ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки» 2

О чем говорил Путин

Выступление Владимира Путина было первым очным со времени пандемии. И президент не поскупился на заявления. Вот ключевые из них:

завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток 2». «Газпром» готов к заполнению трубопровода газом;
программу льготной ипотеки будет продлена еще на год с повышением ставки до 7%. При этом она распространится и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года;
Россия лидирует по темпам вакцинирования, по количеству и качеству вакцин. Мы настолько конкурентны в этом вопросе, что готовы платно вакцинировать иностранцев — ждем вакцина-туры в Россию; 
в течение следующих 30 лет Россия обгонит Европу в борьбе с глобальным потеплением. Выручка новой климатической отрасли может достигнуть 50 млрд. долларов в год; 
крупнейшие банки подключат к системе бесконтактных платежей к 1 июля. Все системно значимые банки сделают это к 1 сентября;
малый и средний бизнес получат новый механизм кредитования. Коммерсанты, берущие займ, получат поручительство Корпорация МСП; - контроль за малым и средним бизнесом со стороны ФАС уменьшится. Сейчас антимонопольные органы охватывают всех с выручкой свыше 400 млн. рублей в год. Планка поднимется до 800 млн. рублей;
с 2022 года предприятия общепита освободят от НДС, если выручка не превышает 2 млрд. рублей; 
все крупные заказчики — большие компании, госструктуры, муниципалитеты — должны будут 25% услуг и товаров покупать у малого и среднего бизнеса.
 
 

Крупные и значимые сделки

  1. НОВАТЭК и китайская Zhejiang Energy подписали базовые условия соглашения о поставках в Китай до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта «Арктик СПГ-2» в течение 15 лет.
  2. «Русская платина», ВЭБ и ВТБ подписали меморандум по Черногорскому месторождению в Красноярском крае. Общие инвестиции в проект составят до 570 млрд руб.
  3. Катар купил 24,9% санкт-петербургского автодорожного проекта «Западный скоростной диаметр».
  4. «Михайловский ГБЖ», созданный группой USM Алишера Усманова и Михайловским ГОКом (входит в также принадлежащий господину Усманову «Металлоинвест»), получит кредит от Сбербанка на $620 млн на строительство завода по выпуску горячебрикетированного железа в Курской области.
  5. «Металлоинвест» инвестирует 160 млрд руб. в «зеленую» металлургию. Соответствующее соглашение подписано компанией и правительством Белгородской области.
  6. НЛМК вложит 250 млрд руб. в строительство нового горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа компании в Белгородской области.
  7. «Российский экологический оператор» (РЭО), общественная организация «Деловая Россия» и компания «РТ-Инвест» подписали документ об отказе от мусорных полигонов. К 2035 году российские города-миллионники и курорты полностью откажутся от захоронения отходов на полигонах.
  8. Компания Network International LCC, лидирующая на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, подписала соглашение с российской платежной системой «Мир». Карты «Мир» начнут принимать в Объединенных Арабских Эмиратах.
  9. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Alibaba подписали меморандум о продвижении российских товаров на площадках Alibaba.
  10. Госкомпания «Автодор» подписала соглашения с МТС, «Мегафоном» и «Вымпелкомом» о скоростной мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.
  11. РФПИ подписал соглашение о строительстве в Бахрейне предприятия по производству «Спутник V». Произведенная там вакцина пойдет в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
  12. ВТБ подписал соглашение о коммерческом партнерстве с Национальным банком Катара.
  13. Трасса М-11 «Нева» до 2024 года станет первым в РФ беспилотным логистическим коридором. Министерство транспорта РФ подписало соответствующее соглашение с рядом компаний.
  14. Газпромбанк, ВЭБ.РФ и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) рассматривают возможность предоставить до $800 млн на строительство газохимического комплекса в Узбекистане. Соответствующее соглашение было подписано с одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана — Jizzakh Petroleum.

 

Цифровизация в кейсах

На протяжении нескольких лет ПМЭФ был самым цифровым форумом России. Именно здесь обсуждались ключевые тренды онлайнизации экономики и заключались соглашения в этой сфере. В этом году цифровизация предельно конкретизировалась в совершенно предметные, понятные кейсы.

Цифровизация окончательно перестала быть трендом и стала необходимостью, — заявил Вячеслав Николаев, президент компании МТС.

ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки» 3

Только компания МТС подписала не форуме более десятка соглашений. Как с компаниями, так и с правительствами регионов. Среди них:

соглашение c Huawei в области создания продуктов для управления системами «умного города».
соглашение с Microsoft и SAP, благодаря которому российский бизнес получит возможность реализовывать комплексные цифровые проекты на основе новейших решений SAP, платформы Microsoft Azure Stack и облачных технологий #CloudMTS. Крупный бизнес получит доступ к востребованным во всем мире инструментам по управлению и автоматизации предприятий из российских дата-центров. Это обеспечит высокую надежность и безопасность данных.
меморандум с ФАС и другими операторами связи о блокировке спам-звонков с согласия абонентов.

 

ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки» 4

Одним из наиболее обсуждаемых событий в цифровой повестке форума стало заявление «Норникеля» о выпуске токенизированной партии углеродно-нейтрального никеля. Такое решение продиктовано скорым введением налогообложение углеродного следа. Новый продукт будет интересен как индустриальным потребителям, так и инвесторам. Благодаря технологии блокчейн, статус токена можно будет отследить на каждом этапе жизненного цикла, вплоть до утилизации. Смарт-контракт позволит записать в партию токенизированного никеля информацию о том, где был добыт и как соблюдались экологические нормы.

 

Красноярский край на ПМЭФ

Красноярский край был представлен на консолидированной площадке «Большая Сибирь». Регион участвовал в подписании десятка соглашений. Сумма предполагаемого экономического эффекта оценивается в 50 млрд рублей. Вот ключевые из них:

соглашение с АНО «Аналитический центр при правительстве РФ» о взаимодействии в научной, информационно-аналитической и экспертно-аналитической сферах, направленном на обеспечение комплексного социально-экономического развития региона и благоприятного инвестклимата.
соглашение о сотрудничестве с АО «Росгеология» Сергеем Горьковым. По условиям соглашения, компания будет и дальше заниматься поиском новых месторождений в регионе, оценивать запасы полезных ископаемых на конкретных участках, а позже их комплексным освоением.
уже упомянутое соглашение с ВЭБ.РФ, ВТБ и «Русской Платиной».  
соглашение с «Восток Ойл», входящим в состав госкорпорации "Роснефть", и АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» о строительстве нефтяного терминала «Порт Бухта Север на Таймыре».
соглашение о сотрудничестве между краем и объединенной зерновой компанией. Это предприятие может помочь с экспортом красноярского зерна на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
соглашение с ПАО «ТрансКонтейнер» в рамках которого компания станет резидентом проекта особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка.

 

ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки» 5

 

Помимо этого, Александр Усс обсудил с генеральным директором АО «Почта России» Максимом Акимовым перспективы создания таможенного (бондового) склада в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка.

 

ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки» 6

 

Также красноярский губернатор сделал на ПМЭФ несколько заявлений. А именно:

Красноярский край подал заявку на создание климатического научно-образовательного центра климатического плана.
Александр Усс сказал, что «мы стоим на пороге бума арктического туризма». Губернатор связывает бум с развитием круизных путешествий по Енисею, полетов на Северный Полюс и строительством туристического комплекса «Затундра» на Таймыре.
губернатор выразил готовность возглавить региональные списки «Единой России» на выборах в Госдуму и Заксобрание края, если партия одобрит его кандидатуру.
 

ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки» 7

ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки» 8

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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