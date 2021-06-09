ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки»
Петербургский международный экономический форум после годичной паузы продемонстрировал повышенную деловую активность. Анализируем «улов» соглашений и договоренностей.
В 2021 году форум впервые длился пять дней и деловые программы заканчивались поздно вечером. Немного общих цифр:
Впервые особое внимание на форуме было уделено науке и медицине. Ключевыми направлениями обсуждения стали инвестиции в региональные проекты, развитие транспортной инфраструктуры и логистики, экология в разрезе «зеленой» экономики и цифровизация. В целом аналитики уже охарактеризовали основной тренд форума как «регионализация экономики». Основная направленность как дискуссий, так и денежных потоков — движение вглубь страны.
О чем говорил Путин
Выступление Владимира Путина было первым очным со времени пандемии. И президент не поскупился на заявления. Вот ключевые из них:
Крупные и значимые сделки
- НОВАТЭК и китайская Zhejiang Energy подписали базовые условия соглашения о поставках в Китай до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта «Арктик СПГ-2» в течение 15 лет.
- «Русская платина», ВЭБ и ВТБ подписали меморандум по Черногорскому месторождению в Красноярском крае. Общие инвестиции в проект составят до 570 млрд руб.
- Катар купил 24,9% санкт-петербургского автодорожного проекта «Западный скоростной диаметр».
- «Михайловский ГБЖ», созданный группой USM Алишера Усманова и Михайловским ГОКом (входит в также принадлежащий господину Усманову «Металлоинвест»), получит кредит от Сбербанка на $620 млн на строительство завода по выпуску горячебрикетированного железа в Курской области.
- «Металлоинвест» инвестирует 160 млрд руб. в «зеленую» металлургию. Соответствующее соглашение подписано компанией и правительством Белгородской области.
- НЛМК вложит 250 млрд руб. в строительство нового горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа компании в Белгородской области.
- «Российский экологический оператор» (РЭО), общественная организация «Деловая Россия» и компания «РТ-Инвест» подписали документ об отказе от мусорных полигонов. К 2035 году российские города-миллионники и курорты полностью откажутся от захоронения отходов на полигонах.
- Компания Network International LCC, лидирующая на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, подписала соглашение с российской платежной системой «Мир». Карты «Мир» начнут принимать в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Российский экспортный центр (РЭЦ) и Alibaba подписали меморандум о продвижении российских товаров на площадках Alibaba.
- Госкомпания «Автодор» подписала соглашения с МТС, «Мегафоном» и «Вымпелкомом» о скоростной мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.
- РФПИ подписал соглашение о строительстве в Бахрейне предприятия по производству «Спутник V». Произведенная там вакцина пойдет в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
- ВТБ подписал соглашение о коммерческом партнерстве с Национальным банком Катара.
- Трасса М-11 «Нева» до 2024 года станет первым в РФ беспилотным логистическим коридором. Министерство транспорта РФ подписало соответствующее соглашение с рядом компаний.
- Газпромбанк, ВЭБ.РФ и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) рассматривают возможность предоставить до $800 млн на строительство газохимического комплекса в Узбекистане. Соответствующее соглашение было подписано с одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана — Jizzakh Petroleum.
Цифровизация в кейсах
На протяжении нескольких лет ПМЭФ был самым цифровым форумом России. Именно здесь обсуждались ключевые тренды онлайнизации экономики и заключались соглашения в этой сфере. В этом году цифровизация предельно конкретизировалась в совершенно предметные, понятные кейсы.
Цифровизация окончательно перестала быть трендом и стала необходимостью, — заявил Вячеслав Николаев, президент компании МТС.
Только компания МТС подписала не форуме более десятка соглашений. Как с компаниями, так и с правительствами регионов. Среди них:
Одним из наиболее обсуждаемых событий в цифровой повестке форума стало заявление «Норникеля» о выпуске токенизированной партии углеродно-нейтрального никеля. Такое решение продиктовано скорым введением налогообложение углеродного следа. Новый продукт будет интересен как индустриальным потребителям, так и инвесторам. Благодаря технологии блокчейн, статус токена можно будет отследить на каждом этапе жизненного цикла, вплоть до утилизации. Смарт-контракт позволит записать в партию токенизированного никеля информацию о том, где был добыт и как соблюдались экологические нормы.
Красноярский край на ПМЭФ
Красноярский край был представлен на консолидированной площадке «Большая Сибирь». Регион участвовал в подписании десятка соглашений. Сумма предполагаемого экономического эффекта оценивается в 50 млрд рублей. Вот ключевые из них:
Помимо этого, Александр Усс обсудил с генеральным директором АО «Почта России» Максимом Акимовым перспективы создания таможенного (бондового) склада в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка.
Также красноярский губернатор сделал на ПМЭФ несколько заявлений. А именно: