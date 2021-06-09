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Игарке включили широкополосный интернет

Игарке включили широкополосный интернет
Иллюстрация: infopro54.ru

Город стал третьим населенным пунктом в заполярье Красноярского края, где доступ во всемирную сеть обеспечивается по этой технологии. Теперь его жителям доступны все современные онлайн-сервисы

#НОВОСТИ
Интернет-провайдер «Норком» (входит в «Сибирские сети») и компания «Единство» (входит в группу «Норникель») завершили работы по подключению Игарки к интернету через широкополосный доступ. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.
 
Подключение проводилось в два этапа: сначала, в ноябре 2020 года, оптоволокно протянули от Игарки до магистральной линии «Новый Уренгой — Норильск» (проект компании «Единство»), а потом, в апреле 2021-го, «накинули» оптоволоконную сеть по технологии FTTB на сам город.
Теперь жителям Игарки станут доступны современные цифровые продукты, пользоваться которыми раньше мешали низкие скорости спутникового и мобильного интернета — единственного, что было в наличии.
Эти ограничения влияют и на образование, и на культуру, и на экономику. Игарка была одним из шагов на пути к восстановлению „цифрового равенства“ северных территорий», — рассказал сайту «Таймырский телеграф» генеральный директор телеком-оператора «Сибирские сети» Александр Шиляев.
Уже сейчас к ШПД подключено более 400 жителей Игарки, а к концу года им планируют охватить минимум половину горожан.
Подключение Игарки к широкополосному интернету является для нас знаковым событием, поскольку мы выступаем не только как магистральный оператор связи, но и как проводник цифровизации городской среды. С начала строительства ВОЛС мы ставили себе цель улучшить качество жизни в Арктике и продолжаем ей следовать совместно с нашими партнерами», — цитирует «Таймырский телеграф» генерального директора оператора связи «Единство» Татьяну Мохову.
Добавим, что до сегодняшнего дня из всех заполярных населенных пунктов Красноярского края лишь Норильск и Дудинка были подключены к интернету по оптоволокну. Всего же из 72 населенных пунктов в арктическом поясе региона доступом в интернет обеспечены 53.
Автор: Петр Савельев
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