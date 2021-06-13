Красноярцы хотят получать БОД размером в 36 тысяч рублей

Половина опрошенных россиян поддерживает идею введения безусловного основного дохода — фиксированной ежемесячной выплаты от государства, — сообщают аналитики SuperJob.

Желаемую сумму граждане России определили в 30,1 тыс. рублей, в то время как ровно год назад опрошенные довольствовались 25 тыс. рублей.

Самые высокие запросы оказались в Красноярске — 35,6 тыс. рублей на человека, даже жители Москвы оказались сдержаннее — 35 тыс. рублей.

Самые низкие запросы в Ростове-на-Дону — 26,5 тыс. и Казани — 26,6 тыс. рублей.

Против выдачи денег по программе БОД высказались 12% опрошенных россиян, 38% затруднились ответить.

Мужчины в большей степени поддерживают идею БОД — 52% против 47% у женщин.

Также люди 45+ в большей степени поддерживают идею получения БОД — 54% против 37% среди молодежи.

Наибольшую поддержку инициатива получила в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (52%), наименьшую — в Перми, Казани и Нижнем Новгороде (40…44%). В Москве и Санкт-Петербурге идею одобрил каждый второй респондент.

Безусловный основной доход

Идея всеобщего базового дохода, который государство должно распределять между гражданами, существует как минимум с XVI века. Цели классические: сокращение бедности и неравенства. Некоторые страны, такие как Канада, десятилетиями экспериментируют с базовым доходом, а другие, например, Италия, просто применяют его версию на практике.

В последние годы эта идея стала особенно популярна в Кремниевой долине, где инновационный бум вызвал большой страх по поводу безработицы. Это подтолкнуло влиятельных людей к защите БОД. Идею поддержали Марк Цукерберг, Берни Сандерс, Милтон Фридман, Мартин Лютер Кинг-младший.

При этом у разных людей разные мечты о БОД, эти цели часто путаются и противоречат друг другу. Некоторые считают, что это положит конец бедности, иные надеются, что прекратится безработица, вызванная автоматизацией. Есть и такие, которые верят, что это позволит им разрушить несправедливую и прожорливую систему социальной поддержки.

Оказалось, что БОД может просто сделать людей счастливее. По словам исследователя Минны Юликанно, участники исследования в Финляндии отмечали, что чувствуют «меньше симптомов стресса, меньше проблем с концентрацией внимания и меньше проблем со здоровьем, чем в контрольной группе».

Люди также были более уверены в своем будущем и в своей способности влиять на социальные проблемы.

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