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Заболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениям

Заболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениям
Иллюстрация: Twitter

В Красноярском крае фиксируется рост заболеваний коронавирусом. Показатели выросли и достигли весенних количеств 110 заболевших, но пока еще не догнали лето-2020 — от 160 в сутки.

#НОВОСТИ

Всего на сегодня в крае зафиксировано 74 810 подтвержденных больных COVID-19. Ежедневно в лабораториях региона идет забор 6 тыс. тестов. Однако официально «третью волну» в крае не объявили и новых ограничений не вводят.

Иначе обстоит ситуация в других городах и регионах страны. В Москве введен частичный локдаун — до 20 июня продлены выходные и ограничена работа общепита. Чтобы стимулировать вакцинацию, власти столицы проводят розыгрыши среди привившихся с дорогими призами — автомобили и квартиры. С этой же инициативой выступил губернатор Московской области. Так же ужесточения режима введены в Санкт-Петербурге.

Эксперты подчеркивают, что рост заболеваемости носит асинхронный характер: в одних территориях бурный рост, в других держится на прежнем уровне. В то же время, вирусологи говорят о том, что стадия «ползучего» роста заканчивается и Россию ждут штормовые эпидемиологические всплески.

За прошедшую неделю наблюдается резкий рост в Мурманской области — численность госпитализированных выросла на 33%. Такая же ситуация в Кировской, Иркутской областях и Дагестане. В Новосибирской области количество зараженных выросло на 25%. В Бурятии коечный фонд загружен уже на 90% и власти региона признали «третью волну». В республике Алтай введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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