ОСАГО лишилось диагностической карты

Госдума решила, что автовладельцы могут получать полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Закон принят 15 июня в третьем итоговом чтении.

Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года. Но прежде его должен одобрить Совет Федерации и поддержать президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что сейчас ОСАГО можно приобрести только имея на руках диагностическую карту, пресловутый «техосмотр». Нововведение отменяет эту обязанность. Отвязав техосмотр от ОСАГО, депутаты, по сути, сделали его добровольным до 1 марта 2022 года, когда вступят в силу штрафы за отсутствие диагностической карты в размере 2 тыс. рублей.

Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союза считает, что отмена Госдумой привязки техосмотра к ОСАГО является вынужденной мерой для сохранения баснословно прибыльной системы обязательного страхования в условиях резкого сокращения пунктов техосмотра.

Отмена Государственной думой привязки ОСАГО к прохождению техосмотра — это вынужденная мера, на которую пришлось пойти для сохранения системы ОСАГО, которая приносит страховщикам колоссальную прибыль. Из собранных в 2020 году 220 млрд выплатили 137 млрд, хотя точка безубыточности — 77%», — отметил Шапарин в Facebook.

Недавно Михаил Черников, глава ГИБДД России, заявил, что МВД рассматривает предложение сделать техосмотр добровольным для автолюбителей. Техосмотр предлагается оставить в обязательном порядке только для водителей коммерческого транспорта.

Что же касается аварийности по причине технической неисправности автомобилей, то последние 10 лет по разным данным до 80% автовладельцев покупали техосмотр, не получая реальной услуги экспертной диагностики. И как мы знаем, всплеска аварийности по этой причине на дорогах не наблюдалось.