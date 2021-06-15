Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.06
71,83
87,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ОСАГО лишилось диагностической карты

ОСАГО лишилось диагностической карты
Иллюстрация: moneyman.ru

Госдума решила, что автовладельцы могут получать полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Закон принят 15 июня в третьем итоговом чтении.

#НОВОСТИ

Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года. Но прежде его должен одобрить Совет Федерации и поддержать президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что сейчас ОСАГО можно приобрести только имея на руках диагностическую карту, пресловутый «техосмотр». Нововведение отменяет эту обязанность. Отвязав техосмотр от ОСАГО, депутаты, по сути, сделали его добровольным до 1 марта 2022 года, когда вступят в силу штрафы за отсутствие диагностической карты в размере 2 тыс. рублей.

Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союза считает, что отмена Госдумой привязки техосмотра к ОСАГО является вынужденной мерой для сохранения баснословно прибыльной системы обязательного страхования в условиях резкого сокращения пунктов техосмотра.

Отмена Государственной думой привязки ОСАГО к прохождению техосмотра — это вынужденная мера, на которую пришлось пойти для сохранения системы ОСАГО, которая приносит страховщикам колоссальную прибыль. Из собранных в 2020 году 220 млрд выплатили 137 млрд, хотя точка безубыточности — 77%», — отметил Шапарин в Facebook.

Недавно Михаил Черников, глава ГИБДД России, заявил, что МВД рассматривает предложение сделать техосмотр добровольным для автолюбителей. Техосмотр предлагается оставить в обязательном порядке только для водителей коммерческого транспорта.

Что же касается аварийности по причине технической неисправности автомобилей, то последние 10 лет по разным данным до 80% автовладельцев покупали техосмотр, не получая реальной услуги экспертной диагностики. И как мы знаем, всплеска аварийности по этой причине на дорогах не наблюдалось.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает дождливая неделяКрасноярск ожидает дождливая неделя
  • Заболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениямЗаболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениям
  • Красноярцы хотят получать самый большой БОД в странеКрасноярцы хотят получать самый большой БОД в стране
  • В Красноярске 11 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России»В Красноярске 11 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России»
  • ГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/чГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/ч
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.