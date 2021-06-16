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Красноярский «Премьер-Лес» увеличил объемы производства в полтора раза

"Премьер-Лес", производство евровагонки
"Премьер-Лес", производство евровагонки. Иллюстрация: сеть центров "Мой бизнес"

Одну из своих линий компания модернизировала, руководствуясь принципами бережливого производства. Экономический эффект от этого составил почти 10 млн рублей.

#НОВОСТИ
Выработка евровагонки на красноярском деревообрабатывающем комбинате «Премьер-Лес» увеличилось на 50% за счет внедрения на предприятии технологий бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе сети центров «Мой бизнес».
 
По словам директора «Премьер-Леса» Ирины Ермолаевой, на начальном этапе внедрения нового подхода выяснилось, что основным сдерживающим фактором являлось то, что сотрудники выполняли много лишних операций. Пришлось менять логистику производства и реорганизовывать рабочие места. На все ушло около четырех месяцев
В результате на пилотном участке выработка увеличилась на 50%, простои сократились почти вполовину. Людям стало легче работать: удалось высвободить одного человека и перевести на другой участок», — говорит Ермолаева.
По ее оценкам модернизация в соответствии с принцами бережливого производства одной только этой линии дала экономический эффект в 7-8 млн рублей.
Планируем усовершенствовать работу еще на четырех участках производства», — говорит руководитель «Премьер-Леса».
Напомним, что Красноярский край участвует в нацпроекте «Производительность труда» с 2019 года. Главная цель: обеспечить рост производительности труда на предприятиях-участниках не менее 5% в год. Сейчас в нем задействовано 60 региональных компаний, в числе которых как относительно небольшие компании, так и весьма крупные (например, «КрасАвиа», «Красмаш»). Чтобы войти в их число, нужно подать заявку на сайте нацпроекта и и пройти отбор Федерального центра компетенций.
Автор: Евгений Волошинский
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