Красноярский «Премьер-Лес» увеличил объемы производства в полтора раза

Одну из своих линий компания модернизировала, руководствуясь принципами бережливого производства. Экономический эффект от этого составил почти 10 млн рублей.

Выработка евровагонки на красноярском деревообрабатывающем комбинате «Премьер-Лес» увеличилось на 50% за счет внедрения на предприятии технологий бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе сети центров «Мой бизнес».

По словам директора «Премьер-Леса» Ирины Ермолаевой, на начальном этапе внедрения нового подхода выяснилось, что основным сдерживающим фактором являлось то, что сотрудники выполняли много лишних операций. Пришлось менять логистику производства и реорганизовывать рабочие места. На все ушло около четырех месяцев

В результате на пилотном участке выработка увеличилась на 50%, простои сократились почти вполовину. Людям стало легче работать: удалось высвободить одного человека и перевести на другой участок», — говорит Ермолаева.

По ее оценкам модернизация в соответствии с принцами бережливого производства одной только этой линии дала экономический эффект в 7-8 млн рублей.

Планируем усовершенствовать работу еще на четырех участках производства», — говорит руководитель «Премьер-Леса».