Экс-министру экологии края заменили условный срок на реальный

Красноярский краевой суд пересмотрел решение Центрального районного суда по делу бывшего министра экологии региона Елены Вавиловой, которую обвиняли в превышении должностных полномочий.

Напомним, в марте 2021 года Центральный районный суд назначил Вавиловой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обратилась с апелляцией в Красноярский краевой суд. Суд, с одной стороны, суд смягчил приговор, снизив наказание до двух лет и девяти месяцев, учтя наличие у экс-чиновницы малолетнего ребенка. С другой стороны, Елена Вавилова проведет это время в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Елены Вавиловой было возбуждено еще в 2015 году. По версии следствия, экс-министр незаконно выделила краевому предприятию «Красноярсклес» 450 гектаров леса на сумму 3,5 млн руб. В результате из федеральной собственности было утрачено 69 тысяч кубометров леса.

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