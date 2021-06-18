Алексей Молчанов: Почему в России так мало предпринимателей?

Эксперт DK.ru, бизнес-тренер Алексей Молчанов рассуждает о том, почему в стране недостаточно развито предпринимательство и как можно разбудить в людях «ген предпринимательства».

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Алексей Молчанов, «Business&Business»

Как легко изменить любое поведение? Почему в России так мало предпринимателей?

Любое поведение строится на базе представлений о себе, о мире и происходящих в нем событиях. Чтобы легко изменить поведение, необходимо изменить вводные.

Многие водители раньше не пристёгивались за рулем. Кому-то так было удобно, кто-то так демонстрировал свою «крутость». Небольшой штраф изменил представление об удобстве и крутости. Для большинства людей не пристёгиваться стало не выгодно и многие «осознали», что безопасность превыше всего…

Стоит изменить существенную вводную, и большинство людей легко меняет своё поведение. И, что интересно, со временем наполняет новое поведение смыслом и подводит под него ценности.

Почему в России так мало предпринимателей? Посмотрите статистику. Какое количество проектов выживает в процессе разработки, при запуске, в течение года и в течение трёх лет? Шансы быть неуспешным значительно превышают шансы на успех. А у нас очень много умных людей, которые умеют анализировать ситуацию и считать.

И даже достигнув успеха, ты постоянно остаёшься в зоне риска. Правила игры постоянно меняются. Возникает ощущение, что в процессе предпринимательской деятельности, ты раз за разом перезапускаешь свой проект…

Рассуждать на этот счёт можно долго. И такие разговоры в предпринимательской среде постоянно ведутся. Что нужно сделать для того, чтобы предпринимателей стало больше?

1. Обезопасить рискнувших и их семьи. Защитить их «прожиточный минимум», чтобы в случае неудачи не начинать все с нуля. Это по меньшей мере жильё и небольшой запас денег на первое время. Может быть даже за счёт страховки от государства.

2. Закрепить правила работы. Сделать стабильными первые несколько лет работы (по налогам, по отчетам…).

3. Сделать систему проверок не наказывающей, а обучающей. Не выучил урок, заплатил штраф.

4. Давать бонусы от государства тем предприятиям, которые достигли значимых показателей в своём бизнесе (существуют на рынке более столики-то лет, достигли определенной выручки или охвата клиентов).

5. Качественно регулировать не только «вход» в предпринимательскую деятельность, но и «выход». Чтобы человек, который, например за год понял, что предпринимательство - «это не его», мог легко продать, передать или обменять свой проект.

Можно продолжать фантазировать и строить идеальный мир по развитию предпринимательской среды… Но кому это интересно? Поэтому, засучив рукава, продолжаем строить бизнес. Ведь всегда идеальное время - это сейчас. Другого у нас нет.