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Посевная кампания в Красноярском крае завершилась

Посевная кампания в Красноярском крае завершилась
Иллюстрация: pixabay.com

В целом краевые аграрии засеяли более миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий. По некоторым культурам плановые показатели превышены более чем вдвое.

#НОВОСТИ
Аграрии Красноярского края завершили посевную кампанию. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.
 
Основная доля посевов этого года пришлась на зерновые и зернобобовые культуры. Ими засеяно 898 тысяч гектаров.
 
На втором месте — более 177 тысяч гектаров — идет рапс. Примечательно, что по ряду районов под эту масленичную культуру в этом году отвели более чем вдвое большие площади, нежели в прошлом. Помимо этого в 12 районах посеяли лён-кудряш, отведя под него 7,6 тысяч гектаров, что в пять раз больше, чем годом ранее.
В этом году в крае увеличились площади под рапсом. По этому показателю, а также по валовому сбору маслосемян Красноярский край второй год подряд занимает лидирующие позиции в России. Делая упор на выращивание масличных культур, аграрии добиваются финансовой стабильности за счет высокой экспортной цены», — говорит замминистра сельского хозяйства и торговли края Илья Васильев
Также аграрии края более чем вдове перевыполнили план по посевам кукурузы — эта культура сейчас занимает 28,3 тысячи гектаров (104% от плана).
 
В Минсельхозе говорят, что, учитывая рекордный объем завоза и внесения минеральных удобрений, качество семян и прочее подобное, аграрии края рассчитывают на весьма высокий урожай.
Автор: Петр Савельев
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