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«Русал» модернизирует свои заводы за счет снижения доли в «Норникеле»

«Русал» модернизирует свои заводы за счет снижения доли в «Норникеле»
Иллюстрация: dedmaxopka.livejournal.com

О готовности провести процедуру обратного выкупа своих акций «Норникель» объявил в апреле этого года. Таким образом компания хочет повысить свою капитализацию.

#НОВОСТИ
Компания «Русал» решила поучаствовать в обратном выкупе акций «Норникеля». Об этом сообщили в пресс-службе алюминиевого гиганта. Цель: получить средства для реализации собственной инвестпрограммы.
Полученные в ходе обратного выкупа средства „Русал“ планирует направить на погашение задолженности, финансирование масштабных и капиталоемких проектов экологической модернизации, перестройки по новым технологиям четырех алюминиевых заводов, а также на другие проекты инвестиционного развития, включая Тайшетскую промплошадку», — цитирует ТАСС заместителя генерального директора компании Максима Полетаева.
Говоря о четырех заводах, Полетаев имеет ввиду Красноярский, Иркутский, Новокузнецкий и Братский. На их перевооружение потребуется около 5 млрд долларов США. Однако, по подсчетам ТАСС, продать «Русал» сможет лишь 3,7 млн акций на общую сумму 102,55 млрд рублей (примерно 1,4 млрд долларов США). В результате этого его доля в «Норникеле» снизится с сегодняшних 27,8% до 25,5%.
 
Решение об обратном выкупе 5 382 865 акций на общую сумму около 2 млрд долларов США «Норникель» принял в апреле 2021 года.
Совет директоров полагает, что в настоящий момент компания недооценена рынком, и это хорошая возможность провести обратный выкуп акций. Как обычно происходит в таких сделках, большинство акций будет впоследствии погашено, за исключением акций, которые будут использоваться для мотивации сотрудников», — рассказал тогда председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни.
Автор: Петр Савельев
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