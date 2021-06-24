«Русал» модернизирует свои заводы за счет снижения доли в «Норникеле»

О готовности провести процедуру обратного выкупа своих акций «Норникель» объявил в апреле этого года. Таким образом компания хочет повысить свою капитализацию.

Компания «Русал» решила поучаствовать в обратном выкупе акций «Норникеля». Об этом сообщили в пресс-службе алюминиевого гиганта. Цель: получить средства для реализации собственной инвестпрограммы.

Полученные в ходе обратного выкупа средства „Русал“ планирует направить на погашение задолженности, финансирование масштабных и капиталоемких проектов экологической модернизации, перестройки по новым технологиям четырех алюминиевых заводов, а также на другие проекты инвестиционного развития, включая Тайшетскую промплошадку», — цитирует ТАСС заместителя генерального директора компании Максима Полетаева.

Говоря о четырех заводах, Полетаев имеет ввиду Красноярский, Иркутский, Новокузнецкий и Братский. На их перевооружение потребуется около 5 млрд долларов США. Однако, по подсчетам ТАСС, продать «Русал» сможет лишь 3,7 млн акций на общую сумму 102,55 млрд рублей (примерно 1,4 млрд долларов США). В результате этого его доля в «Норникеле» снизится с сегодняшних 27,8% до 25,5%.

Решение об обратном выкупе 5 382 865 акций на общую сумму около 2 млрд долларов США «Норникель» принял в апреле 2021 года.