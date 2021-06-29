Развитие Арктики возможно только в содружестве государства и бизнеса

К такому выводу пришли участники пленарного заседания международного форума, посвященного председательству России в Арктическом совете. Наша страна возглавила совет в мае 2021 года.

В ближайшие два года - на такой срок даются полномочия председателя странам-участницам совета – Россия будет определять вектор развития региона. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, ключевое направление работы в Арктике – это решение экологических проблем региона. Без этого невозможно обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие одного из богатейших регионов планеты.

Александр Козлов напомнил, что в России определена стратегия развития Арктики и утверждена госпрограмма, на которую в бюджете страны предусмотрено порядка 17 миллиардов рублей, разработан и принят большой пакет законов, которые делают привлекательными инвестиции в регион.

Многие инвесторы уже согласились работать в Арктике, потому что законодательство писали очень кропотливо, учитывая многие нюансы и особенности ведения хозяйственной деятельности в регионе. Отмечу, что учтены интересы не только промышленных инвесторов, но и коренных малочисленных народов Севера, для них также сформулирован ряд преференций и льгот, позволяющий не только сохранить привычный образ жизни, но и развивать традиционные промыслы северян», - отметил Александр Козлов.

Министр подчеркнул, что «арктический пакет» сбалансирован еще и с точки зрения природосбережения. Преимущество получают те инвесторы, кто использует наиболее современные природосберегающие технологии. Нельзя игнорировать тот факт, что за многие десятилетия хозяйствования человека в Арктике накопился ряд экологических проблем, решать которые надо немедленно. Иначе это грозит рисками для всей планеты. Одна из таких проблем – деградация вечной мерзлоты. Этому вопросу долгое время не уделяли системного внимания: не было какой-то единой службы мониторинга, систематических исследований и контроля. Лишь недавно были организованы научные исследования, по результатам которых был разработан закон о системе мониторинга вечной мерзлоты. Его будет рассматривать уже следующий состав Государственной Думы. Также будет расширяться система метеорологических наблюдений в Арктике.

Мы должны знать, что происходит с природой Арктики. Это хрупкий регион, и надо его сохранить», - подчеркнул Александр Козлов.

Программа председательства России в Арктике базируется на нескольких принципах, рассказал, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по международному сотрудничеству в Арктике, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Это внимание к населению региона, сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, а также большая научная работа. Ученым предстоит исследовать пути миграции животных и птиц, чтобы выстроить разумную модель хозяйствования в регионе. Главная задача на эти два года – обеспечить переход к климатически-нейтральной экономике.

Арктику можно назвать национальной кладовой России. Ее богатейшие природные ресурсы формируют значительную долю национального дохода и общероссийского экспорта. В российской Арктике проживает около 1,5 % населения, которые формируют 10% ВВП страны. И решать те масштабные задачи, которые обозначены в стратегии развития региона, практически невозможно без участия крупного бизнеса. И там, где принцип взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства можно обозначить как «улица с двухсторонним решением», удается уже сейчас сделать многое. О таких решениях рассказали в ходе пленарного заседания представители северных регионов.

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Татьяна Логвиненко отметила, что для НАО главная задача – снизить стоимость проживания в Арктике, это значительный стимул для развития экономики региона. Поэтому сейчас в округе много усилий прикладывается к повышению энергоэффективности, созданию распределенной энергетики и использованию возобновляемых источников энергии. Все это позволяет более рационально использовать ресурсы и создавать значительно меньшую нагрузку на экосистему: сокращается завоз дизельного топлива, негативное воздействие от его сжигания, снижается стоимость электроэнергии, сокращается количество отходов.

Безотходное производство должно стать приоритетом во всех областях хозяйственной деятельности, считает Татьяна Логвиненко. Так в регионе реализуется проект по безотходной переработке продукции оленеводства. В результате применения новой технологии первичной обработки шкур удалось увеличить экспорт этого продукта. Сейчас идет борьба за сокращение объемов сжигания попутного нефтяного газа, для этого необходимо создать систему его сбора и утилизации.

Об успешном опыте сокращения нагрузки на экологию рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Мы с «Норникелем» за прошлый год закрыли вредное производство в поселке Никель и модернизировали завод в Мончегорске, в результате выбросы вредных веществ сократились радикально! Сегодня в Мончегорске проектируется новый медный завод, это белая металлургия, которая будет отвечать самым современным требованиям», - отметил он.

Андрей Чибис обратил внимание участников пленарного заседания на то, что в процессе этих преобразований пришлось столкнуться с несовершенными законодательными нормами, которые предусматривают избыточный контроль или напротив недостаточно разграничивают полномочия различных уровней власти.

Но для того и нужно региональное правительство, чтобы гибко управлять процессами, собирать все структуры и помогать инвесторам», - подчеркнул Чибис.

Губернатор Мурманской области отметил, что в регионе действует жесткая договоренность между бизнесом и властью: есть налоговые послабления, но только для тех, кто готов соблюдать экологические требования.

Мурманск – самый передовой регион с точки зрения промышленной безопасности и промышленной экологии, мы чувствуем поддержку и со стороны губернатора, и со стороны норвежских и финских партнеров», - отметил вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Он подчеркнул, что бизнес со своей стороны готов нести социальную и экологическую нагрузку и брать на себя ответственность.

Буквально на днях в Красноярском крае, на Таймыре, начнется еще одна большая научная экспедиция, которая будет исследовать природу региона. Такие масштабные научные изыскания в Арктике не проводились несколько десятилетий. Кроме того, напомнил Грачев, компания разработала пятилетнюю программу поддержки коренных малочисленных народов Севера, на ее реализацию будут направлены два миллиарда рублей.

Вклад «Норникеля» в валовый продукт арктической зоны – 5,7%, там проживает 60% наших сотрудников. Конечно, они должны жить и трудиться в благоприятных условиях», - отметил Андрей Грачев.

Сейчас в Норильске реализуется большая экологическая программа, так называемый «серный проект». Он направлен на радикальное снижение вредных выбросов – до 90% и минимизацию «хвостов»: отходы производства также будут перерабатываться в полезную гражданскую продукцию, в частности, гипс.