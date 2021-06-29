Кто может продолжить работу без ККТ с 1 июля 2021 года? – Елена Герасименко

С 1 июля 2021 года ИП, которые вели бизнес сами, без наёмных рук , должны перейти на контрольно-кассовую технику (ККТ). Но все ли? Или кому-то ещё достанутся плюшки?

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Елена Герасименко, «БухгалТерра»

Да, исключениям быть! Итак, когда можно НЕ применять ККТ?

Представим картинку: в жаркий летний день вы идете по парку. С одной стороны- лимонад, вода, квас на разлив, с другой - самодельные лавки с манящими арбузами и самыми сахарными дынями (ну, так говорит сам продавец), а ещё автоматы с перекусами.

Представили? Так вот, у этих ребят есть возможность работать без ККТ.

Осторожно – тонкая грань: если это полноценный магазинчик, в котором можно хранить продукты, закрывать его на замок - то это не исключение, и ККТ – обязательна.

(Подробный список исключений указан в статье 2 закона № 54-ФЗ)

Также работать без ККТ можно, если:

Вы отправляете деньги с расчетного счета на расчетный счет. Например: ИП Артем на счет ИП Марины.

Но если эта операция проходит через терминал (при помощи карточки) или перевод на расчетный счет делает физлицо – кассовый чек обязателен.

Вы ведете бизнес в регионе, куда добраться можно только на 2 вертолётах. В труднодоступном регионе, то есть.

Вы формируете чеки для клиентов в приложении «Мой налог»

А если я ИП на патенте?

Здесь главную роль играет не режим налогообложения, а ваша деятельность. Так что условия те же и исключения прописаны в той же статье 2 закона 54-ФЗ.

Например, если вы ИП на патенте и работаете няней, ККТ вам не нужна, но если вы решите податься в ремонт компьютеров или наращивание ресничек-без ККТ никак.

Если вы не попали под исключение, разобраться нужно и в новых требованиях к реквизитам: с 1 февраля ИП обязаны указывать в чеках название товара или услуги и их количество.

Что будет, если сделать не как прописано?

Будет штраф.

Если не примените ККТ, хотя ваша деятельность не входит в исключения:

•Для ИП - от 10 тысяч рублей.

•Для организаций-от 30 тысяч рублей.

Если в чеке нет наименование товара, который подлежит обязательной маркировке:

•Для ИП - до 50 тысяч рублей

•Для организаций - до 100 тысяч рублей