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Опрос: Будете заставлять вакцинироваться сотрудников?

Опрос: Будете заставлять вакцинироваться сотрудников?
Иллюстрация: topnews.ru

Поскольку законодательно заставить привиться невозможно, в ряде городов страны власти стали действовать подзаконными актами местного уровня и через работодателей.

#МНЕНИЯ

Мы спросили предпринимателей, будут ли они принудительно вакцинировать сотрудников?

 

Опрос: Будете заставлять вакцинироваться сотрудников? 1Михаил Шапран,
председатель правления Союза медицинских организаций СРО «Медальянс»:

Обращение человека за медицинской услугой составляет предмет врачебной тайны. Поэтому я считаю, что появление в цепочке врач — пациент третьего лица — работодателя, перед которым человек, получается, должен отчитаться о прививке, недопустимо. Работодатель не обладает специальными знаниями, а у вакцин есть противопоказания. Прививаться или нет, должен решать сам человек, но непременно проконсультировавшись с врачом. Особенно перед самой прививкой.

 

Опрос: Будете заставлять вакцинироваться сотрудников? 2Евгений Кровяков,
директор агентства по разработке сайтов Pitcher agency:

Стимулировать сотрудников к вакцинации можно и нужно. Работодатель отвечает не только за свой бизнес, но и за тех людей, которые на него работают. Это часть большого процесса, который ведет к формированию коллективного иммунитета. Но не стоит подталкивать людей прививаться, пугая их санкциями типа увольнения или отпуска без содержания — это выходит за рамки не только легитимного поля, но и человеческого отношения. Лучше делать это через систему поощрений.

 

Опрос: Будете заставлять вакцинироваться сотрудников? 3Виктор Шалыгин,
основатель компании «Кухни МЕСТО»:

Я привился еще в прошлом декабре, так же поступили топ-менеджеры компании. Мы считаем, что вакцинация необходима, без этой меры невозможно наладить нормальную жизнь и обеспечить безопасность близких, клиентов и коллег. Всем сотрудникам еще в апреле была назначена премия за прививку 10 тыс. рублей. Ее получили уже 50 % менеджерского состава и половина сотрудников производства.

 

Опрос: Будете заставлять вакцинироваться сотрудников? 4Юлия Чанчикова,
главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске:

Вокруг вакцинации поднялся настоящий информационный шторм. Люди поделились на два лагеря: за и против. Во-многом этому способствуют московские эксперименты по насильственной вакцинации через работодателей и рынок услуг. Это противозаконно. Только системная, умная, экологичная пропаганда. Здесь бы властям обратиться к СМИ и вместе подумать, как это сделать эффективно. Лично я с самого начала рассматривала вакцину как возможность, а не как угрозу. Разумеется, привилась.

 

Автор: Петр Савельев
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