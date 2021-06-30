В Красноярском края появятся еще две профессиональные футбольные команды

Федеральные и краевые власти договорились о сотрудничестве в сфере развития футбола в регионе. До 2030 года стороны собираются реализовать множество мероприятий, направленных на это.

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Красноярского края и региональная федерация футбола подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития этого вида спорта. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Со слов главы Минспорта Олега Матыцина, в рамках этого проекта в крае откроют восемь новых футбольных секций, учредят стипендии и премии лучшим детским тренерам, а также ветеранам спорта. Помимо этого в регионе планируют построить пять полноразмерных футбольных полей, 14 площадок для мини-футбола и малоформатный манеж.

В рамках курса на развитие устойчивой системы профессионального футбола буду созданы условия для повышения в классе команды „Енисей“ и для появления в регионе двух новых профессиональных команд уровня ПФЛ», — говорит Матыцин.

Планируется уделить внимание и любительскому футболу, которым, по словам президента РФС Александра Дюкова, в крае занимается более 40 тысяч человек.

Мы собираемся вместе создать как минимум 80 детско-юношеских команд и более 25 мужских и женских футбольных и мини-футбольных команд для участия в краевых турнирах. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольная лиги, а для девочек будут организованы бесплатные тренировки в городских пространствах», — рассказал он.

В какие сроки планируется реализовать все мероприятия, включенные в проект развития футбола в Красноярском крае, неясно. Но национальная стратегия развития этого вида спорта, в рамках которой и было подписано соглашение, рассчитана до 2030 года. Также неизвестно, каких инвестиций потребует его (соглашения) реализация и какой бюджет все это оплатит.