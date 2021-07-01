Красноярский край лидирует в Сибири по объемам проектного финансирования стройки

В абсолютных цифрах эскроу-счетов край все еще отстает от главного «конкурента» — Новосибирской области. Но уже обогнал ее по темпам прироста этого направления.

На 1 июня 2021 года строителями Красноярского края заключено 99 кредитных договоров по программам проектного финансирования, на общую сумму 100,4 млрд рублей. Это самые большие лимиты в Сибирском федеральном округе. Такие данные опубликованы Банком России.

При этом эскроу-счетов открыто 6 511. На них сейчас хранится чуть больше 21 млрд рублей. По количеству счетов эскроу Красноярский край уступает только Алтайскому (7 534), а по объему остатков на них идет вторым — абсолютным лидером на этом направлении по Сибири сейчас является Новосибирская область (15 305 счетов, на которых накоплено 44 млрд рублей).

Однако стоит отметить, что за последние два месяца количество эскроу-счетов в Красноярском крае увеличилось на 24,8%, а сумма остатков на них — на 28%. Тогда как аналогичные показатели Новосибирской области выросли на 18,5% и 27% соответственно.

Также стоит добавить, что, по данным Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, на 1 июня 2021 год в Красноярском крае, с использованием эскроу-счетов, строилось примерно 65% всего жилья, а в Новосибирской области — 69,5%. Причем два месяца назад эти цифры были на уровне 63,8% и 60,4% соответственно.