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Алексей Молчанов: Три причины, почему увольняют результативных сотрудников

Алексей Молчанов: Три причины, почему увольняют результативных сотрудников
Иллюстрация: коллаж ДК

Такой вопрос мне задали на тренинге по технологиям оперативного руководства. Конечно, причин может быть огромное количество, но предлагаю сузить «поле вариантов».

#МНЕНИЯ

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Алексей Молчанов, «Business&Business»

Представим, что руководитель вменяемый и адекватный, и сам сотрудник действительно хорош - продуктивный и эффективный. Какими могут быть причины?

Первое, что приходит на ум, - это «токсичность». Иногда так бывает, что при хорошем результате сотрудник так влияет на весь остальной коллектив, что «овчинка выделки не стоит». Продуктивность остальных коллег оказывается сильно снижена за счёт его влияния. И тогда руководитель «плачет», но прощается с токсичным сотрудником.

Второе – это «управляемость». Хорошим примером здесь служит следующая ситуация. Представьте, что у вас есть отличный автомобиль с потрясающими показателями. Но… неуправляемый, в руле большой люфт или тормоза иногда отказывают. Будет адекватный человек использовать такой автомобиль? Скорее нет. Попробует отремонтировать и, если это не даст никаких результатов, заменит.

Третья причина - это «несовпадение по ценностям». Не стоит путать ценности с мнением. Наше мнение с мнением сотрудника может не совпадать, но, если нет проблем с управляемостью, - все отлично. А вот «несовпадение по ценностям» приводит к тому, что мы по-разному расставляем приоритеты в деятельности. Например, для руководителя на первом месте «довольный клиент», а для сотрудника «прибыль». Или наоборот. И в ситуации, когда надо что-то делать и принимать решения руководитель и сотрудник будут по-разному «видеть и разруливать» одну и ту же ситуацию. Научить этому сложно, скорее здесь не про обучение, а про воспитание. А мы с вами знаем, как сложно «воспитываются» взрослые люди. Поэтому проще сразу подбирать людей «из своей стаи».

Безусловно, есть и другие причины. Но за многие годы моей практики топ-3 выглядит именно так:

  • токсичность;
  • слабая управляемость;
  • несовпадение по ценностям.

«Случайности не случайны». Поэтому, когда мы видим, что сотрудника с хорошими показателями просят покинуть компанию, наверняка для этого есть причины. И скорее с разных сторон они будут выглядеть по-разному.

Автор: Петр Савельев
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