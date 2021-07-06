Оставить «зеленый» след

Ключевым критерием устойчивого развития компаний сегодня является эффективность их экологических стратегий. Об этом российские и зарубежные эксперты говорили на площадках ПМЭФ.

Реперными точками, по которым оценивается эффективность экологических стратегий, стали отсутствие экологических происшествий, снижение углеводородного следа, влияния на климатические изменения и атмосферу воздуха. Дискуссии на площадках форума подытожил в своем выступлении президент России Владимир Путин, который, по сути, дал старт движению к «зеленой экономике» в общенациональном масштабе.

Среди красноярских кейсов в области экологических стратегий бизнеса можно отметить ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»). Крупнейший в регионе завод по выпуску цемента за пять лет снизил выбросы твердых веществ (пыли) более чем в три раза, доказав, что производство данной продукции может планомерно повышать уровень экологической безопасности.

Впрочем, экологический вектор был задан еще в 2004 году, когда предприятие вошло в состав холдинговой компании «Сибирский цемент». C этого момента началась масштабная реконструкция производства, направленная не только на увеличение производительности оборудования, но и на сокращение воздействия на окружающую среду.

В первую очередь перед «Красноярским цементом» стояла задача нивелировать негативное влияние выбросов в атмосферный воздух. Для этого все организованные источники выбросов на производстве были оснащены газоочистными установками, эффективность которых строго отслеживается в соответствии с программой производственного экологического контроля (ПЭК). Сегодня их эффективность составляет от 99,6 % до 99,9 %.

При этом газоочистка — далеко не единственная природоохранная мера предприятия. Среди масштабных инвестиционных проектов по повышению экологической безопасности производства, реализованных АО «ХК «Сибцем» на заводе, — строительство дымовой трубы, техническое перевооружение вращающейся печи № 5 с последующей установкой нового электрофильтра, автоматизация учета и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Значимым событием для «Красноярского цемента» стал ввод в эксплуатацию электрофильтра швейцарского производства на печи № 5, самой большой и мощной на предприятии. Затраты на реализацию проекта составили около 223 млн рублей. Новое оборудование позволило повысить степень очистки отходящих газов агрегата от неорганической пыли.

В целом мероприятия инвестиционной программы завода c 2017 по 2021 год потребовали финансирования в размере 800 млн рублей. Самым дорогостоящим проектом стало строительство 130-метровой дымовой трубы — она обошлась холдингу в 263 млн рублей. Новая труба заменила три прежние, не превышавшие 80 метров. Высотность позволила улучшить условия рассеивания загрязняющих веществ и снизить приземные концентрации.

Все реализованные экологические проекты «Красноярского цемента» были заявлены при подписании Экологической хартии в 2017 году и Экологического соглашения в 2019-м на КЭФ. Холдинг и завод выполнили обещанное в полном объеме, — подчеркивает Владимир Афанасин, управляющий директор ООО «Красноярский цемент».

Движение в сторону «зеленой экономики» продолжается, впереди реализация новых проектов на предприятии. Так, в ближайшем будущем состоится ввод в эксплуатацию автоматической системы контроля выбросов на базе газоаналитического комплекса Gasmet II финского производства. Она предназначена для непрерывного мониторинга выбросов и контроля технологических процессов.

Кроме того, запланировано техническое перевооружение системы аспирации отделения первичного дробления известняка цеха «Горный». В дальнейшем предстоит модернизация вращающихся печей № 3 и № 4, с заменой угольных горелок на современные многоканальные и установкой электрофильтров последнего поколения, — аналогичная той, что была выполнена на печи № 5. Также на заводе продолжается строительство нового отделения цеха «Помол». Современная цементная мельница замкнутого цикла будет запущена в 2022 году, что позволит улучшить качество цемента и вывести из эксплуатации пять старых мельничных агрегатов, сократив тем самым количество источников выбросов.