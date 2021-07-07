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Бизнес-event: с чего начать

Бизнес-event: с чего начать
Иллюстрация: из архива Елены Бердниковой

Чтобы сделать корпоратив запоминающимся (в лучшем смысле), нужен не большой бюджет и дорогие развлечения, а правильно подобранная команда организаторов.

#ЛАЙФХАКИ

Многие мои клиенты отчетливо понимают, что сегодня время лидеров-одиночек кануло в Лету. Сейчас на шахматной доске большого и малого бизнеса идут сражения команд. От того, насколько удачно и профессионально руководителю удается подобрать кадры, зависит успех любого бизнеса. И многие, особенно в последнее время, стараются все чаще применять нестандартные решения для влияния на коллектив. Однако проведение корпоративных мероприятий — самый тонкий и ненавязчивый из них.

Здесь очень важно не пойти по пути шаблона или галочки, а постараться учесть психологические нюансы, цели, задачи и желаемый результат. Именно корпоративные мероприятия позволяют решать задачи нематериальной мотивации, повысить лояльность к компании, стать основой командообразования.

Конечно, любой руководитель может попробовать лично организовать такой ивент. Однако сразу возникает два вопроса:

1. Сколько понадобится потратить времени и сил на подготовку?

2. Получится ли мероприятие профессиональным событием или станет банальной пьянкой?

Время в бизнесе напрямую соотносится с деньгами. Поэтому правильнее будет обратиться к эксперту в этой области и получить продукт под ключ, чем проводить эксперименты над коллективом и собственной нервной системой.

 

Как правильно выбрать организатора?

Бизнес-event: с чего начать 1Выбирайте ведущего организатора по профессиональным качествам (опыт работы, уникальность предложения, авторский подход)

 

Бизнес-event: с чего начать 2Особое внимание обратите на изучение последних проведенных событий и наличие реальных отзывов

 

Бизнес-event: с чего начать 3Для принятия правильного решения обсуждайте план и концепцию ивента на основе ваших целей, задач и пожеланий

 

Бизнес-event: с чего начать 4Не лишним будет и седьмое чувство. Ведущий должен вам нравиться, излучать позитив, уметь достучаться до каждого сердца и увлечь за собой

Именно с такой точки зрения я строю свою работу с каждым клиентом. Для меня важно персонализировать все элементы программы, правильно подобрать исполнителей, детализировать сценарий, которой я пишу к каждому событию.

Не нужно удивляться, когда я или кто-то из моих коллег предлагает вам заполнить подробную анкету. Именно так выявляются «болевые точки», на которые нужно сделать акцент, чтобы праздник был не только веселым, но еще и решал корпоративные, управленческие и мотивационные задачи.

Большое внимание стоит уделить социальным сетям: публикации в них помогут понять специалиста. Умение формулировать мысли, жизненные приоритеты, круг интересов, отношение к работе и клиентам. Только по одному аккаунту можно легко составить профайл личности и определиться с выбором.

Я рекомендую задать ведущему следующие вопросы:

Бизнес-event: с чего начать 5Какие развлечения вы готовы предложить гостям на welcome-зоне, на банкете (конкретные примеры конкурсов, интерактивов)?

Бизнес-event: с чего начать 6Пишете ли вы индивидуальные сценарии? Какие индивидуальные конкурсы/интерактивы можете предложить (конкретные примеры)?

Бизнес-event: с чего начать 7Какие можете предложить новые формы проведения традиционных элементов корпоративного праздника?

Бизнес-event: с чего начать 8Как будет организовано поздравление гостей?

 

Бизнес-event: с чего начать 9Согласовываете ли вы сценарий перед мероприятием?

 

Бизнес-event: с чего начать 10Что входит в стоимость услуг (работа диджея, световое, мультимедийное, музыкальное оборудование (количество микрофонов, мощность оборудования), написание сценария, ассистент)?

Бизнес-event: с чего начать 11Условия договора — предоплата, аванс, постоплата?

 

Если ведущий не может сформулировать ответы четко и конкретно, не удивляйтесь, когда на празднике вам продемонстрируют не самые уместные конкурсы и плоские шутки.

Фразы, которые должны насторожить: «Что захотят гости, то я и сделаю», «Праздник — это живой организм: как пойдет, так и пойдет, я подстроюсь», «Все зависит от гостей», «Я не согласовываю сценарий», «Зачем вам все знать, ведь тогда вам будет неинтересно», «У меня нет договора».

Я твердо убеждена, что на встрече с клиентом хороший ведущий должен больше слушать и задавать уточняющие вопросы о предстоящем событии. Если ведущий больше рассказывает о себе, то и на мероприятии он будет любоваться собой, а не решать вашу задачу.

 

 

Автор: Петр Савельев
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