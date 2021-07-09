Битва окрошек под бокал просекко

Сегодня у нас немного вариантов для впечатлений, связанных с летними путешествиями. Однако всегда можно расцветить жизнь гастрономическими экспериментами.

Благо, летом для этого больше возможностей: фрукты, овощи, открытый огонь… Мы спросили предпринимателей, чем отличается их летнее меню и что они особенно любят готовить и есть в жаркие дни.

Рубиновый чай

Светлана Мамаева,

заместитель директора «Кухни МЕСТО»:

— Лето — это яркая пищевая жизнь! Наконец-то появляется в достатке живая зелень, которой нам так не хватает зимой и весной. Однако, хоть я и зожник, но осознаю, что жевать зелень скучно, она быстро надоедает…

Поэтому для зеленых салатов я придумываю разные лайфхаки, вот один из них. Итак, салат «Зеленый секрет», порция на двоих. Рвем в миску любую зелень, нарезаем один огурчик соломкой (свежий или маринованный), лук репчатый тонкими слайсами и добавляем половинку отварной картошечки, тоже соломкой. Плюс соль, черный перец, растительное масло. Секрет в картошке. Ее в салате не слышно и не видно, плюс столь малое количество углеводистого продукта не навредит фигуре, однако салат сразу приобретает приятную сытость и сливочный вкус.

А если вмешать в зелень (прямо руками!) кашу из спелого толченого авокадо, то салат станет и вовсе идеальным, в этом случае не надо добавлять масло.

Лето — пора, когда увеличивается количество употребляемой жидкости. Для тех, кто сторонится сахара, всегда проблема: что пить? Я знаю два напитка, которые отлично утоляют жажду: кефир и чай каркаде в холодном или горячем виде. Именно холодный каркаде прижился в нашей семье после 16 посещений Египта. С этим связана одна смешная история, которую я очень люблю рассказывать. В очередной кайт-поездке мы остановились в отеле «супер-пупер-все-включено». На первом же ужине к нам подходит официант и бодро спрашивает: «Что пить будете?» Мы отвечаем: «Чай каркаде». Он: «Записал! А что пить будете?» Мы снова, с улыбкой: «Чай каркаде, разве непонятно?» Он снова переспрашивает: «Это все?» И мы опять отвечаем: «Ну да, все… А что еще-то?» Пауза, официант немного посерьезнел и произнес: «Впервые вижу русских, которые в отеле «все включено» заказывают только чай каркаде!»

Итак, краткий рецепт моего фирменного чая, который любят трезвенники, язвенники и диабетики нашей спортивной компании. Варим как компот: горсть кураги, горсть изюма, две горсти сухих цветков чая каркаде (гибискуса), пара палочек корицы, пара гвоздичек. Чай-компот получается с достаточно умеренной сладостью, но если хочется еще подсластить, то я добавляю стевию или эритрит. Пить охлажденным, можно со льдом, подавать в прозрачных стаканах или бокалах — у напитка красивый рубиновый цвет.

Легкость на тарелке

Алексей Лагутин,

генеральный директор АН «Кром»:

— Если обрисовать мой летний рацион одним словом, то это будет слово «легкость». Наваристые супы, пельмени, горячий чай — все это я люблю и с удовольствием ем и пью, но в холодное время года. Летом же хочется легкости и свежести — и в еде, и в напитках. Любимое блюдо — окрошка, причем это семейная традиция, часто ел ее еще в детстве и с удовольствием делаю это сейчас. Как и в любом семейном рецепте, у нас есть свои хитрости. Настоящая окрошка только с мясом — никакой колбасы, на домашнем холодном и обязательно несладком квасе. В кафе могу заказать окрошку на закваске или кефире, но дома — только квас! И еще окрошка — поистине русское блюдо: при всей своей незамысловатости это сразу и суп, и салат, и напиток. Кажется, больше нигде в мире такого нет. Неудивительно, что традиции ее приготовления передаются из поколения в поколение.

Из летних напитков предпочитаю тот же квас и морс. Иногда вечером могу выпить сухого белого вина, разведенного в пропорции один к одному с обычной или минеральной водой. Очень освежает, но при этом не туманит рассудок и не оставляет неприятного послевкусия, как это бывает с пивом.

Вкус лета — в простоте

Андрей Шевелев,

венчурный инвестор («300 стартапов», Samonadom.ru):

— Я люблю окрошку! В жару всегда ем ее с охотой — и не только летом. Во время зимовок во Вьетнаме, где в декабре-феврале +30 градусов, а ты устал от манго, кокосов и прочих фо-бо, окрошка — именно то, что надо. Но она обязательно должна быть на уксусе, это из детства. Не могу понять людей, которые едят окрошку на квасе. Кажется, это и не сочетается, и не предусмотрено самой логикой: набор продуктов для окрошки предполагает кислинку, но не «сладинку». На айране или сыворотке — это еще куда ни шло, но вот на сладком квасе — что за вкус? Я его не понимаю и с удивлением смотрю на людей из лагеря «на квасе». Впрочем, как и они на меня.

В летнем рационе всегда много овощей и зелени, причем не в салате и с заправкой, а как есть — прямо с грядки. Любим собрать на даче несколько поколений семьи. На мангале готовится мясо и к нему зелень — идеальное сочетание. В этом году на базе на Беле запустили свое фермерское хозяйство, выращиваем там зелень и подаем ее гостям без всяких заправок. И люди такой подход оценили, потому что вкус лета — в простоте и свежести. А вот любимый напиток от времени года никак не зависит — кофе и зимой, и летом.

Салат на все случаи лета

Денис Белан,

директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Красноярске:

— Летние месяцы радуют не только солнцем, но и разнообразием блюд из свежих овощей. В жаркую погоду здорово освежиться ароматной окрошкой, прохладным смузи или кружечкой кваса. Квас — это напиток и картинка из детства: желтые бочки, граненые кружки и хлебный вкус. А смузи — это вкус путешествий! Смузи из манго — первое, что заказываю в аэропорту по прилете в Азию. В России найти хороший манго непросто, поэтому в домашних условиях заменяем его более привычными фруктами — яблоко, апельсин, грейпфрут.

Если говорить о рационе, то в летнее время предпочитаю более легкие блюда. Салат из свежих овощей — отличный вариант перекуса, а если добавить к нему немного мяса, то получится полноценный, полезный и вкусный обед. И конечно же, собственноручно замаринованные и приготовленные на даче шашлыки — это уже добрая семейная традиция. Вкусно, атмосферно и объединяет, поэтому практикуем эту традицию почти каждые выходные.

Должно быть свежо

Александр Шляхин,

основатель издания «СИБДОМ»:

— Очень часто готовлю летом на мангале стейки и мясо. Все сам, поэтому в кафе заказываю только легкие овощные и рыбные блюда.

Мой летний фаворит — это севиче и тартар из семги или тунца. В этих блюдах повышенные требования к свежести продукта, поэтому всегда заказываю их только в проверенных сетевых заведениях. И, безусловно, важна подача и оригинальное сочетание вкусов. Под бокальчик холодного просекко в самый раз.

Арбузный салат и узбекские лимоны

Моника Дюсуше,

основатель парка «Остров Сокровищ»:

— Летом обожаю готовить такой салат: арбуз (нарезать кубиками), сыр фета (тоже кубиками), зелень тархуна, все это сбрызнуть оливковым маслом и наслаждаться с холодным белым вином. Уже не скажу, сама ли я его придумала или где подсмотрела — очень давно его люблю.

Главное, конечно, качественные продукты: арбуз — спелый, сыр — сырный, тархун — свежий.

Летний напиток — конечно, домашний лимонад. Выжать сок четырех лимонов, сварить сироп (1,5 л воды и 300 г сахара), размять цедру одного лимона и мяту в ступке, добавить в сироп. Залить сиропом сок и убрать в холодильник на 4–5 часов.

Лимоны можно, в принципе, брать любые, но лучше, конечно, какие-нибудь пахучие типа узбекских. Идеально — лимоны сорта «Верде».

Подготовили Наталья Кобец и Наталья Повольнова