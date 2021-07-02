Молодые музыканты Сибири выступили на Красноярской ГЭС

Сибирский юношеский оркестр, в составе которого 19 молодых музыкантов из 9 регионов Сибирского федерального округа, записали «Грустный вальс» Яна Сибелиуса под «музыку» водосброса Красноярской ГЭС.

Этот видеоролик стал первым в истории уникального коллектива. Сибирский юношеский оркестр под управлением Леонида Жуковского создан на базе Красноярской краевой филармонии при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) и Фонда Михаила Прохорова.

Для меня произведения Сибелиуса занимают особое место в мировом музыкальном наследии. Настоящий восторг иметь возможность исполнять эту невероятную по красоте музыку в таком необычном месте. Мощь водной стихии подчинённой человеческой воле вдохновляет и подталкивает расширять творческие горизонты», – поделился художественный руководитель СЮО Леонид Жуковский.

Оркестр создан, чтобы помочь талантливым молодым музыкантам повысить свой исполнительский уровень, погрузиться в контекст будущей профессии артиста оркестра, получить реальный опыт работы в музыкальном коллективе.

Как отмечает директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный, огромный интерес к оркестру проявляют как студенты музыкальных учебных заведений Сибири, так и профессиональные музыканты и менеджеры в сфере культуры. В период летних и зимних сессий коллектив оркестра расширяется до 60 человек.