В Красноярске стартует фестиваль цифрового паблик-арта

Фестиваль Rosbank Future Cities проводится одновременно в шести городах России. Его цель – помочь жителям и по-новому взглянуть на привычные городские пространства через дополненную реальность.

Фестиваль – это специальный проект Московской международной биеннале молодого искусства. Тема фестиваля в 2021 году - «Города будущего». Пять молодых художников – Кирилл Макаров, Ян Посадский, Digital Object Alliance (Саша Пучкова и Анна Леонова), Софья Скидан, Анна Таганцева-Кобзева – создали для фестиваля уникальные AR-объекты. Куратором основной программы выступил Никита Нечаев. Основная программа фестиваля Rosbank Future Cities была создана в результате размышлений о том, как в современных условиях инженерное сотворчество и искусство решают проблему разобщенности людей.

AR-объекты можно будет наблюдать с 2 июля по 1 августа, для этого зрителю нужен только смартфон. Надо зайти на сайт фестиваля rosbank.futurecities.art и построить маршрут до локации с AR-работами художников. В каждой локации на сайте доступен аудиогид, где художники сами рассказывают о своих работах.

На Площади Мира можно увидеть «Памятник всему» Яна Посадского, на Виноградовском мосту - работу Кирилла Макарова «Доверие». У памятника Лошади – проект Софьи Скидан what is hidden does not need to be hidden. На левобережной набережной размещена работа «Пыльца» Анны Таганцевой-Кобзевой), а на набережной улицы Дубровинского - «Невыносимая бесконечность быть подключенным к сети» от Digital Object Alliance.

Зрителя, прошедшего весь маршрут, ожидает приятный бонус –– билет на площадку институционального партнера фестиваля. В Красноярске это Музейный центр «Площадь Мира», который подготовил экскурсионные туры по объектам фестиваля. Они будут проводиться каждую неделю, автор тура – сотрудник музейного центра Валерия Ковальчук.

Расписание дискуссионной и LIVE-программы можно также найти на сайте фестиваля, эксперты и гости обсудят внедрение цифровых сервисов в городское пространство и роль цифровой культуры в современной культуре.

А в арке Музейного центра «Площадь Мира» 8 июля будет представлена аудиальная уличная инсталляция об информационном потопе «Когда Ною было 600 лет» красноярской медиа-арт художницы Любови Винк. Зрители будут проживать информационный «потоп», который сегодня каждый день происходит в городе. В формате пространственного аудиоперформанса художница, соавтором которого становится нейросеть, исследует шумы и звуки города, которые слышит человек.