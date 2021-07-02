Юные художники нарисовали самолет авиакомпании NordStar на перроне аэропорта Красноярск

Авиакомпания NordStar совместно с Международным аэропортом Красноярск организовала уникальный художественный проект для учащихся Новой художественной школы им. А.Г. Поздеева.

Он получил название «Небо. Самолет. Мольберт».

30 июня юные художники в возрасте от 10 до 16 лет из «Поздеевки» приехали в Международный аэропорт Красноярск не для того, чтобы улететь в другие города России или мира, а с необычной целью - нарисовать самолет авиакомпании NordStar в новой ливрее на перроне красноярского аэропорта.

Возможность поучаствовать в таком проекте представляется нам впервые. Рисовать прямо на перроне аэропорта, сидя в нескольких метрах от самолета – это удивительный и интересный опыт для наших детей. Мы с удовольствием откликнулись на предложение авиакомпании NordStar принять участие в этом необычном событии и нарисовать Boeing 737-800 с натуры», - отметила директор Новой художественной школы им. А.Г. Поздеева Светлана Тетерина.

Акварельные рисунки юных художников удивительным образом передавали красоту воздушного судна авиакомпании NordStar в новой ливрее. Дети рисовали самолет на фоне аэропорта, неба и взлетно-посадочной полосы. Художники провели несколько часов рядом с авиалайнером и написали свои уникальные картины, а после завершения необычного перформанса каждый участник мероприятия оставил себе на память не только собственноручную акварельную работу, но и памятные сувениры от авиакомпании NordStar.